限聚四人措施矛盾　許樹昌︰政治因素

【本報訊】政府宣佈放寬多項社交距離措施，包括食肆一枱最多六人及入座率增至75%，但限聚令維持四人，再次出現室內聚集人數多過室外的矛盾措施。民陣斥責政府藉疫情維持四人限聚令，禁止港人遊行集會。政府專家顧問、中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌亦認為當中涉及政治因素。

食衞局長陳肇始昨於記者會上辯稱，維持四人限聚令是適合做法，當局不希望有過多市民聚集，她明白市民相關質疑，但相關放寬措施是有條件及針對性，如酒吧及夜店顧客只可在餐桌前飲食，其餘時間必須戴口罩，政府決定放寬措施時考慮是否可管理當中感染風險。

民陣副召集人何啟明斥責政府放寬措施沒有邏輯及科學理據，背後充滿政治考慮，「如果防群眾聚集真係有咁強烈嘅防疫需要，點解食飯又可以放寬呢？」他批評政府藉防疫打壓港人遊行集會的權利，並利用疫情不斷擴大政府權力和警權。

議員︰打壓合法群體聚集

公民黨立法會議員郭家麒形容林鄭政府反智，醫學上及科學上並沒有類似的要求，而是政府繼續借抗疫、限聚令為由，打壓香港人正常和合法的群體聚集。公眾普遍不接納政府的矛盾措施，從事銀行業的郭小姐形容政策無法自圓其說。

政府專家顧問許樹昌接受無綫電視節目《清心直說》訪問時說，相信政府考慮放寬其他活動人數上限時，有從經濟角度考慮，但他亦認為限聚令維持四人是涉及一些政治因素。不過他補充，政府應付疫症時，需考慮不同因素，包括控制疫情、經濟及社會上不同群組市民的需要，過程中有困難。