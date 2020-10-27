美國每四年舉行一次的總統選舉，過往香港移民甚少關心，但隨着北京強推港版國安法打壓港自由與人權，特朗普政府即出手制裁中港，力挺港人，令這班美國「港豬」也全面投入總統大選，本報訪問有份投票的紐約港人，他們相信多達七至八成港人支持特朗普，擔心拜登上場會改變美國強硬對華政策，亦有港人坦言在不少議題上未必認同特朗普，但香港議題當前，「邊個幫到香港就投邊個」。

一直聲援香港反送中運動的紐約港人組織「NY4HK」負責人楊錦霞稱，今年紐約港人社區討論大選氣氛史無前例熱烈，「無論係傾偈或者網上，（港人）好興奮咁提出主張」，坦言四年前特朗普於港人群體之中支持度不高，但今年支持度明顯增加，形容是「群情好洶湧」，更有支持民主黨多年的港人更轉投特朗普並成超級「侵粉」，經常參與其集會，相信與去年反送中運動有關。

憂拜登上場對華軟化

楊錦霞稱，不少港人除了因為特朗普對港官制裁行動，亦因國務卿蓬佩奧屬鷹派人物，對中共態度特別強硬，「去年運動都令香港不少人認為特朗普支持香港，加上佢表明指病毒由大陸傳入等，對華態度強硬」，她粗略估計身邊「十個港人有七、八個都支持特朗普」。

她坦言不少人認為民主黨候選人拜登似與中國友好，「都有啲擔心拜登上場後，形勢會轉變」，甚至對香港議題關注度減少，但她稱總統決定一般要經參眾兩院通過，故港人游說組織香港民主委員會（HKDC）等在選舉後仍會繼續進行兩黨游說，不會只偏重任何一方。

不過楊錦霞也承認，有港人對於投選特朗普感矛盾，「佢言行舉止突出、甚至有啲唔夠尊重，對科學亦唔認同」，處理武漢肺炎疫情亦做得不好，但其出奇不意方式令中共不知如何應對，相信中共害怕他多做四年總統，也因此不少在美港人均支持特朗普，「因為佢幫緊香港，呢樣最大」。

80後港人選民Candy自小隨家人赴美，她同樣十分關心今次大選，笑言以往港人如「港豬」，對政治關心度低，但今年討論氣氛特別熱烈，「好多人會投票畀特朗普，認為佢救到香港嘅希望大啲；但亦有人認為佢唔太幫香港，只當香港係一隻棋子」。

80後：好似揀兩個爛橙

她稱不滿特朗普削減醫療開支、令種族歧視情況惡化，處理武漢肺炎疫情亦完全不合格，但承認民主黨執政時較多與中國合作，「令美國弱勢，好多美國產品都係中國製造，但特朗普上任之後明顯少咗。」而拜登態度明顯較親中，「好似揀兩個爛橙」，故對如何投票仍「十五十六」，不過估計最後「邊個幫到香港多啲就投邊個」。

不少人將美國制裁香港官員歸功於特朗普，Candy亦稱其實制裁名單「唔少港人有幫手，將民主法案推上去，完全唔係特朗普嘅功勞，只要兩黨有共識就可以推」，她坦言相信中美關係短期未必能改善，「希望繼續咁落去」。

Candy去年9月曾回港參加反送中示威，直言「第一次感受到香港人可以咁團結」，她慶幸當時曾回港，「畀自己留下回憶」，因現時國安法陰霾下，她亦憂慮是否以後都不能回港，「會擔心如果我發聲，會唔會返唔到香港，被中共通緝」。她事後回想，「唔明白點解隔咁遠、我仲要驚呢條國安法，佢冇明文規定我哋唔可以唱《願榮光歸香港》，點解要被噤聲？我後來又覺得冇咩好驚，因為香港人需要多一把聲」。