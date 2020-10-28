劉銳紹：抗中是美兩黨共識

【本報訊】臨近美國大選，作為香港市民，自然關注特朗普或拜登入主白宮，會否影響美國對華、對港政策。有國際學者分析，特朗普連任可維持對中國強硬政策，但拜登當選也有好處，可更容易團結歐洲及印太地區挺港抗中；有熟悉中國評論員認為，不論特朗普還是拜登當選，中國仍相信有力抗衡美國，而香港人仍會有「借東風」的空間，利用國際關注爭取支持。

拜登較易團結歐洲盟友

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，特朗普對華對港立場上明顯強硬，相反拜登對香港和中國的着墨則較少，如拜登當選，他或會將注意力集中在俄羅斯，當是緩和中美關係機會，而民主黨另一大政策主軸是經濟，拜登要就經濟問題要向選民交代，或會接受與中國經濟互利共融，等同跌入中國套路，對港並不理想。

不過陳家洛亦指出，特朗普着重單邊主義，不會圓滑處理盟友不滿，雖然國務卿薘佩奧積極在印太地區工作，但其德、法等歐盟國家與美國關係惡劣，他們期望拜登當選可以修復關係，所以若拜登當選，美國有望與歐洲盟友及印太聯盟聯手制衡中國，對香港亦是有利，但無論如何，美對中立場已定，撐港亦會繼續。

熟悉中國時政的評論員劉銳紹亦同意，撐港抗中是兩黨共識，因中美力量越趨接近，但中國社會價值並無趨近西方，中國對美已非只是假想敵。加上武肺爆發自中國，美國民間對中國的怨氣不少，不論拜登或特朗普當選，中國都不會忽視，但中國不會害怕美國抗中政策，「中國一啲都唔驚，因為佢可以將外來壓力轉移畀民眾，官就繼續貪」。

劉銳紹認為，香港已成為中國利用以抗美的「東風」，同時美又利用香港抗中，因此香港「都可以借返外面嘅東風」，相信美大選結果出爐後，香港定能找到可互借東風的位置。