777賴台拒簽證 潘母斥冷漠不仁

【陳同佳案】

【本報訊】台灣殺人案疑犯陳同佳承諾赴台投案超過一年仍未成行，死者潘曉穎媽媽（圖）邀港台雙方代表坐下協商無果，特首林鄭月娥昨再被問及案件時，依舊將責任拋回台方。她引述一直協助陳的聖公會教省秘書長管浩鳴稱，陳仍願赴台投案，現只欠一張由台灣簽發的入台簽證。潘媽媽回應：「高官的冷漠不仁只會令我更積極去為曉穎爭取公義」。

陸委會再促回應司法互助

林鄭月娥昨在行會前再被問到陳同佳案，她稱一般都不願詳談事件，擔心會引起部份人士情緒波動，特別是兩個受影響家庭。但她又指相信只要陳獲入台簽證，事件便可解決，惟入台證的簽發權並不在特區政府，只要陳取得入台簽證，其他輔助工作，港府十分願意協助。

潘媽媽回應稱，眼見警方只讀不回態度、眼見殺害女兒疑兇逍遙法外，「我們高官的冷漠不仁，只會令我更積極去為曉穎爭取公義、爭取終有公義彰顯的一日。」她又稱：「一個兇殺案受害人的媽媽，我沒有年年考第一，但我懂得用八達通、我懂得便利店沒廁紙賣、懂得要保護家人子女、更懂得要將殺害我女兒的疑兇繩之於法，我的餘生都會為此努力。」台灣陸委會昨重申，要解決陳同佳問題，港府須先務實回應台灣提出的司法互助請求，才能早日將犯嫌繩之以法。