朱牧民：誰任總統無礙對港政策

【本報訊】美國總統大選進入最後階段，民調顯示特朗普支持度不及對手拜登，令不少港人擔心拜登當選會改變強硬對華對港政策。《香港人權與民主法案》推手之一、香港民主委員會（HKDC）行政總監朱牧民認為，去年通過相關香港法案均獲參眾兩院跨黨派支持，不論誰人出任總統，亦不會對美國對港政策有大影響。

身在華盛頓的朱牧民接受本報專訪時解釋華府政治生態，「若對香港最有益，並非單依靠一派或一黨支持」，而是要令任何人當總統或哪一派在國會佔大多數都願意聽港人聲音。

指特朗普競選年才針對中國

他分析特朗普針對中國言論均在競選年才出現，如針對新疆制裁法案三年前已有，特朗普卻等到今年、中國成為選舉議題才行動，故即使他能連任，朱稱亦要用所有政治力量推動他繼續支持對港對中制裁。

朱牧民認為必須運用政治力量，長遠令香港議題不需只靠某一總統或議員才成功推展。他稱去年通過《香港人權與民主法案》罕有地獲參眾兩院支持，「特朗普原本都似乎唔係好想簽，但因為兩院支持，所以都要簽。」由去年人權法至現時期望為面臨政治檢控在美港人提供臨時保護相關法案，均獲兩黨支持，故即使民主黨拜登被指親中，相關議題相信可推行，港人不用太擔心。

朱又指，要協助香港不能單靠美國，而是要聯繫各國，認為拜登或在聯絡國際合作較優勝，直言HKDC過去一年做了大量工作，「令四、五年前國會內得三、四個議員知道香港發生咩事，到𠵱家有30、40、50個。」

朱牧民又表示，早前他被指因違反港版國安法被通緝，令更多美國人支持香港，「令佢哋親眼見到（中共）通緝美國公民，係好荒謬，證明中國嘅威脅係真嘅」。

朱牧民又提及如何營救12港人，稱事發時已將新聞傳予全體國會議員，並將事件嚴重性提升至中國政治犯層次，正與美國國會及行政當局中國委員會溝通，希望將12人加入其政治犯資料庫。他感嘆，從沒想過香港一年間變化如此大，如今連上街都被禁，但他認為「香港人點都搵到自己示威嘅方法」，不輕易被擊敗。