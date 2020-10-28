【乏善足陳】

【本報訊】旅發局動用500萬元推動「賞你遊香港」計劃，昨日起陸續公佈旅行團行程。除了港人去慣去熟的山頂、中環摩天輪、星光大道，部份旅行團行程還有參觀本地口罩廠。有旅遊業界工會認為，旅行團景點多數在市區，對港人吸引力不大，「平時返工日日見到」。

旅發局規定本地旅行團行程必須四小時或以上、至少兩個景點、有導遊帶領及一餐價值至少100元的膳食等要求。參加者需在實體商戶和食肆消費800元，便可憑收據免費換取一個旅行團名額，限一萬名額，先到先得。

業界盼提升士氣

縱觀已公開的旅行團行程，除了大澳、大嶼山、山頂等傳統景點，部份旅行團還帶團友參觀口罩廠。Parklane Asia Pacific Travel （HK） Limited舉辦的「午間小聚鯉魚門」，及眾輝國際旅行社有限公司舉辦「美景輕旅行」都有參觀口罩廠行程。亦有旅行團行程是香港科學館、大館、香港新聞博覽館、中環半山扶手電梯、中環石板街等。

用餐地點方面，有黃金海岸酒店、九龍富豪酒店、悅品酒店、南丫天虹海鮮酒家，阿一海景飯店等，提供午餐、晚餐或自助餐。

旅發局表示，今次計劃會以每間旅行社經旅議會審批的行程、資助每名旅客500元。有份參與的康泰旅行社巿場部助理總經理方慧儀說，7月交行程建議書時，主要按當局要求不可與「綠色生活本地遊」重叠景點，因此針對港人愛打卡例如大館、摩天輪等，亦有講述香港歷史的鐵路博物館。

錦倫旅運推出「香港古今體驗之旅」行程包括香港新聞博覽館，公司執行董事胡景豪指出，屆時會由專業導賞員講解新聞業發展，「例如講返一張相，當年科技無咁發達係點影返嚟呢？睇新聞報幾隻字，背後可能係落好多工夫」。

胡景豪聲稱，已有很多客人來電留位，但未能預計有多少人正式報名，「就算10個人都會成團，利潤唔大，始終旅業喺疫情好受打擊，希望今次帶動氣氛，大家士氣好返啲，唔會好似生晒銹咁」。

香港旅遊業革新總工會主席林基源表示，業界對活動感到高興，「畀某一部份從業員有工開，估計有三至四成人復工」。他認同本地遊對港人吸引力不大，「近年興深度遊，外國人嚟深水埗行，會講佢哋聽劏房生活文化，但作為本地人已經好熟情況」，有些行程景點在市區明顯比郊外不吸引，「（市區景點）香港人平時返工日日見到」，但過去重陽假期反映港人喜到郊外遊玩，「出去唞吓氣，可以除低口罩」。

議員斥藥石亂投

議會陣線立法會議員毛孟靜批評「活動根本hea做、藥石亂投。大館自己幾時都去得，根本冇嘢搵嘢嚟搞，係度刷存在感」。活動詳情可瀏覽網址www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours 。