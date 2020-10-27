【本報訊】國泰上周三大裁員後，首個簽署期限今屆滿，遲簽約者不會獲發津貼，最遲須下周三回覆。國泰空中服務員工會昨與管理層第二次會面，爭取延後簽約期限和改善合約條款，逾600名反對新合約條款的員工在國泰城外聯署聲援。工會稱資方寸步不讓，正計劃發起集體行動反抗，今日會和勞工處代表會面。

國泰工會昨午與機艙服務部常務經理會面，雙方談判逾三小時。工會理事步出國泰城時獲在場會員拍掌鼓勵，並高呼工會英文縮寫「FAU」打氣。主席王思敏會後表示，資方態度寸步不讓，不單止無視工會提出修改新合約的訴求，更堅拒押後簽約死線。

資方拒押後死線 稱「高層好忙」

會面進行期間，資方已率先向員工發放影片，重申簽約限期為下周三，反映「員工嘅訴求，管理層真係完全唔想聽」。工會曾於會上要求資方代表致電更高級的管理人員溝通，但常務經理卻指「高層真係好忙」，關上對話之門。

工會計劃發起集體行動，冀借助會員力量向資方施壓。因應大量國泰員工以一人一信和電話方式向勞工處求助，工會獲勞工處主動約見今日會面，了解新合約細節和員工訴求，工會希望處方伸出援手，迫使國泰正面回應員工聲音。

勞資談判期間，工會於場外發起聯署行動，呼籲倖存員工昨親赴國泰城簽名，就新合約的「不平等條約」表態，支持工會訴求，三小時內合共收到650個實名聯署。

國泰城外昨午「大打蛇餅」，聚集過百名聯署人士。國泰如臨大敵，派出數十名保安員於各個出入口戒備，又拉起膠帶分隔人龍。受限聚令所限，員工只能每四人一組，輪候電梯到工會辦公室簽署。

任職機艙服務員六年吳先生特意重返國泰城參與聯署行動，排隊等候逾兩小時仍然緊持，「工會需要我哋支持」，靠員工的集體力量向公司施壓。他仍未決定會否簽新合約，視乎談判結果會否帶來轉機，「睇吓份合約會否有轉彎嘅餘地，始終都要抱有希望」。

署名「一群惡晒集團僱員及前僱員」在今日的《蘋果日報》頭版刊登廣告，諷刺「惡晒」集團以瘦雞餐及魔鬼新約，海嘯式趕走大量員工，「今日唔屈服，聽日執包袱」，呼籲社會關注事件，「你甘願成為下一個我們嗎？」

勞工處稱，至今收到約500 宗有關國泰僱傭權益的查詢，勞工處已向國泰航空清晰轉達，並要求國泰加強與員工溝通，冀勞資雙方透過對話化解分歧。