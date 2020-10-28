被告住公屋自卑　憂私樓女友看不起

【巴士情殺案】

【本報訊】年輕男土木工程師疑控制慾強兼妒忌心重，不滿升讀大學的女友參加O camp兼提分手，在巴士狂插對方33刀致死，案件昨在高院續審。精神科報告顯示，被告因工作不如同學、人工低於市價二、三千元；又擔心住私樓的死者看不起居於公屋的他，倍感自卑和不安。被告形容死者是他生命的重心，無法接受對方提分手；他估計自己事發當日買刀欲以死相脅，惟情緒失控致犯案。

前度指控制慾強

被告吳欣鍵（25歲，圖）被控2017年9月16日在柴灣一架118號城巴上謀殺20歲女友李倩姮。控辯雙方昨讀出多份精神科報告，法官金貝理向陪審團解釋，報告內容依賴他人口述，再由專家憑他們的專業判斷而寫成，並非事實證據。

多份精神及臨床心理學家報告顯示，被告在父親眼中安靜、內向及聰明，但家人之間很少溝通。被告則自言「冇乜朋友」，很少接納其他人的意見。他曾因學業欠佳而留級，畢業後雖找到工作，但自覺不如人，人工低於市價二、三千元，有感困擾和擔憂。專家指自卑的心態影響被告的社交技能及抗壓力，令他難以察覺自身問題。

被告透露共有四段戀情，2016年7月透過交友應用程式認識死者，兩人隨即拍拖，他形容死者「善良、可愛、單純」；但幾個月後，被告自言沒有安全感，怕死者另結新歡，故不斷使用電話應用程式「Find My Phone」追蹤死者的位置，更要求死者使用「Snapchat」拍攝她身處位置，然後將相片傳送給他。

被告自言自卑、不信任死者，擔心居住在藍灣半島的死者看不起居於公屋的他，及看不起他的基層父母，但被告承認死者從沒表達有關想法。被告稱死者是他生命的重心，無法接受對方提分手，曾以死要脅。被告稱事後對案發經過毫無印象，觀看巴士上行兇的閉路電視片段後直言「震驚」，形容事件「好兇殘好血腥」，他估計買刀是為了自殺，「如果Annie（死者）要分手，驚佢唔要我，巴士上唔知嘈咗乜嘢，可能個人嘅情緒失控」。他強調從沒想過對死者使用暴力，無法解釋自己的行為。

報告透露，被告並非首度因感情問題而揚言自殺，上一任女友形容被告控制慾強，曾以跳樓威脅她不要去台灣旅遊。女方多次提分手不果，被告不但罵她「蕩婦」，更威脅會摧毀她的前途，揚言會在她的寓所附近貼海報，令就讀教育學位的她無法找工作。女方更透露，被告電腦內有2,000張ptgf（兼職女友）的照片，因他想看看有沒有認識的人。

案件編號：HCCC329/18