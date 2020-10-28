控方專家：受驚典型反應是張口

【咬警指案】

【本報訊】港大畢業生去年7月14日在沙田新城市廣場衝突中涉咬斷警長手指，他否認蓄意傷人等罪昨續審。控方腦神經科專家指，沒文獻證明痛楚及驚嚇會引起咬噬反射行為，而受驚的典型反應是張開口，非咬緊牙齒。他又引述文獻，指0.2秒便足以讓大腦反應繼而作出自主行為；根據影片，他估計咬噬事件歷時0.66秒，辯方專家則估計是0.46秒，均反映被告有充足時間作出有意識的自主咬噬。

骨科醫生早前供稱，相信警長的手指是遭被告杜啟華（24歲）大力咬斷。辯方腦神經科專家認為，被告當時被對方插眼，才會因痛而作出無意識、非自主的咬噬反射動作。

惟控方專家余毓靈不同意，指辯方專家引述的文獻僅指出痛楚可加強其他刺激引起的驚嚇反應，但沒指出痛楚本身會引起驚嚇反應，且通篇沒提及咬噬反應。余又指，雖然有文獻記載恐懼會加強驚嚇反應，但反應強烈至咬斷手指一說，不但缺乏腦神經科根據，臨床經驗及文獻亦沒個案支持。

辯方問，疲累會否增加反射動作的強度；余稱疲累或會稍微加大有關強度，但遠未達到令人受傷的程度。

控罪指被告當日擾亂公眾秩序、蓄意傷害偵緝警長梁啟業、襲擊警員葉卓軒，並對高級警司梁子健加以嚴重傷害。聆訊今續。

案件編號：DCCC788/19