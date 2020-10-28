導師染愛滋　稱隨身帶急救用品

【藏煙霧餅案】

【本報訊】反修例運動去年11月遍地開花期間，一名男導師在元朗被捕，被搜出藏有伸縮棍、雷射筆、煙霧餅及鐵釘等物品，被控在公眾地方管有攻擊性武器以及管有適合作非法用途工罪。案件昨開審，被告透露因感染愛滋病毒（HIV），為免擦損時血液或分泌傷口感染，會隨身攜帶急救用品，以便隨時處理傷口。他亦曾協助元朗區議員助選，案發當日帶鉸剪、鐵鉗及鐵絲等物件修補街站的易拉架。案件12月1日裁決。

報稱為興趣班導師的麥姓被告（55歲），被指於去年11月15日在元朗青山公路元朗段行人路管有黑色伸縮棍、兩支雷射筆、11個煙餅、火機、鐵線、剪鉗、剪刀、62粒鐵釘、40條膠管、一條膠管連鐵釘等物件。

指煙霧餅實為蚊香

警員姚廣昌（圖）供稱，乘警車到達元朗太子珠寶店外驅趕聚集人士，及後下車追捕逃跑的人。他跑至國華大廈附近後巷時，被告由巷口跑出並跌倒，他遂上前制服被告並鎖上手銬。他在被告背囊及手持的兩袋搜出涉案物品，其後發現被告雙手手肘及右膝擦損。

被告自辯稱，他是手工藝興趣班導師，亦義務教排球。他居於案發地點附近，當日下午2時至5時他於體育館打排球。由於他有愛滋病毒，為免擦損時傷口受感染，會隨身攜帶急救用品以防萬一；至於雷射筆，是方便教班時照射黑白板。被告續指，曾為現任元朗十八鄉東選區議員李俊威助選，他打完排球後往街站協助宣傳，帶索帶以便鞏固橫額，鉸剪、鐵鉗及鐵絲等物則用來修補易拉架；煙霧餅其實是他在淘寶買來送朋友的蚊香；伸縮棍是手機腳架。另外他打算製作小水喉釘以防貓隻通過屋頂。

案件編號：TMCC2208/19