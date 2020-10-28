英國人的港督vs中國人的特首（李柱銘）

記得前港澳辦主任魯平在《基本法》起草期間，曾屢次強調英國人做到的，我們中國人也一定做得到。相信大家或會跟筆者以前一樣，認為其說法顯然錯了，但只要想深一層，其實錯的不是魯平。

行政會議召集人陳智思上周在網上論壇，承認政府處理反送中修例事件的方式「完全失敗」，並提到下任特首的條件，須同時獲香港市民和中央的信任，還能擺平不同利益、具備溝通能力和同理心。

其實，陳智思列出的特首條件已在《基本法》第43條訂明：特首「依照本法的規定對中央人民政府和香港特別行政區負責」，故特首必須要有能力去擺平中央與特區之間的利益衝突。

港督也曾平衡英港矛盾

回顧港英時期，港督也曾平衡英國政府與香港社會的矛盾。89年六四事件發生後，香港社會提出幾項重要訴求，包括重發居英權予港人、制訂香港人權法案，以及於回歸前，在港實行全面民主政制等，不過，時任英國外相賀維均堅決拒絕，並且態度強硬。

不過，在香港社會的強烈爭取下，以及基於港督的斡旋，最終，英國政府在90年答應讓香港五萬個家庭（約25萬人）擁有居英權，而《香港人權法案條例》亦在91年制訂，92年末代港督彭定康履新，隨即在其首份《施政報告》提出政改，令95年回歸前最後一屆的立法局選舉，大幅增加民主成份。他因而被魯平大罵為「千古罪人」，不過，彭定康至今卻仍備受港人歡迎，這是歷任特首都望塵莫及的。

回歸後，按照《聯合聲明》和《基本法》所制訂的國家對特區的基本方針政策，即一國兩制、港人治港、高度自治，特首理應比港督擁有更多自主權，更能平衡中央與特區的利益。無奈，自董建華在2003年23條立法失敗後，中共便逐步加強對特區事務的干預及操控。特區本應在回歸十年後便可實行全面民主，但中共卻把普選落實之期一再拖延，而將來亦不見得會有真普選。特首一日不是由真普選產生，北京所欽點的特首，就只能是傀儡，對中共言聽計從。歷任特首均無法依照《基本法》第43條，發揮其兼顧中央與特區利益的功能，而只能按京旨辦事，甚至不惜逆民意而行，情況更是日益嚴重。然而，中共卻仍覺操控不足，非但無權不用盡，甚至僭建權力。2014年，國務院發表《白皮書》，把港人治港、高度自治，扭曲成中共治港、全面管治，並把中聯辦由幕後推至台前，成為名正言順的特區太上皇。近期，中共更通過為港制訂國安法，全面落實其管治權，令如今的特首根本無權可言。

本來英國人的港督在香港做到的，中國人的特首也可以做得到，只不過中共不准特首做得到。面對眼前困局，如今我們惟有期望，中共能重回鄧小平在《聯合聲明》和《基本法》所規劃，讓「中國人也做得到」的治港基本方針政策，信任港人，並按自己的本子辦事，兌現已故國務院總理趙紫陽在1984年回覆港大學生會的信函中，所作出的港人「民主治港」承諾，落實雙普選，讓特首發揮擺平中央與特區利益衝突的功能。

英國人的管治令香港成為國際城市，在中國人管治下的特區，又豈能只是大灣區的其中一個小引擎呢？

李柱銘