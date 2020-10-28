指12人屬逃犯 「會反駁外國」

【本報訊】全球逾30城市日前發起行動，聲援被指偷渡遭大陸拘押12名港人，要求盡快釋放他們。特首林鄭月娥昨出席行政會議前重申，12港人在港涉嫌犯下嚴重罪行後越境，須先按當地法例處理，又批評「所謂全球行動」已經持續一年多，不會感到驚奇，政府會認真反駁這些外國人的指控。

黃碧雲橫額促放人 政府指違法

林鄭回應12名港人在中國被秘密關押事件時，以「逃犯」形容12港人，強調他們在香港涉干犯嚴重罪行，但沒有面對香港司法制度的審訊反而選擇潛逃，結果干犯了內地法律，並要面對內地的法律審訊，之後他們返回香港將會再面對刑事責任。

對於日前全球聲援，她指那些「所謂全球行動」，自去年6月起國際社會已出現，她對此不感驚奇，但外國對12港人事件演繹，並非港府樂見，特區政府會反駁外國政客的指控。

另外，民主黨立法會議員黃碧雲近日在九龍培正道掛出印上「立即釋放12港人」、「扺抗洗腦教育」等字眼的橫額，昨收到九龍西區地政處信件，指內容違反「須遵從香港特別行政區的法律」、「不得展示任何淫褻或意識不良的宣傳品」的規定，要求兩日內拆除，否則食環署會移除宣傳品並罰款。黃批評不合理，指兩者均是公眾關注議題，「無論係教育或12港人送中都好，冇涉及任何宣傳，冇涉及任何收費服務」，強調橫額內容無違反指引，「如果政府連呢啲都容忍唔到，要透過地政總署刪檢言論，係莫須有罪名。」