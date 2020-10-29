「蘋果日報慈善基金」早前為康哥籌得的善款已不足，請善長繼續支持。

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任職倉務員近廿年的康哥現年60歲，六年前無意中摸到左頸有一粒凸起物，其間持續發燒，初誤以為患傷風感冒等日常小毛病，求診服藥後病徵持續大半個月後仍未癒；後來身體各處更出現大小不一的淋巴結，經醫生轉介入院進一步檢查後驗出他頸部四周、大腿和腋下也有淋巴腫瘤，最後確診患淋巴癌四期。當時他立即自費十多萬元做了6次化療輔以標靶藥治療，化療後身體變得非常虛弱，康哥雖飽受副作用的煎熬，但藥物最終仍無效。一度令康哥非常氣餒。但每當想放棄時，想起妻子和女兒這兩大強勁後盾，他便有勇氣堅持下去。

2017年初 ，醫生為他帶來好消息，建議他進行骨髓移植。但他兩兄一姐的骨髓不脗合；但非常幸運地在海外覓得脗合骨髓可安排做移植，終在同年3月自費十多萬完成造血幹細胞移植手術。雖然手術成功，但接受移植後身體亦出現各種嚴重排斥情況，先是全身皮膚出現大量紅點，需要住院兩星期接受大劑量類固醇治療，後來腸胃亦出現排斥，經常肚瀉，營養失衡身體消瘦，亦需要再住院三星期接受治療。

即使出院後他的腳部亦出現水腫痛楚，行動不便，需要服用去水丸及止痛藥，此情況維持了一年多才有好轉。當時更需要使用每次近五萬元的自費標靶藥控制病情，「蘋果日報慈善基金」當時立即為他籌集善款，並協助他支付了十次的自費標靶藥費。在和新骨髓逐漸磨合後，雖然皮膚經常會出現少量紅疹，而身體各處亦偶有不知名的痛症，但他也漸漸地習慣與他的身體不適共存。故他現時仍需定期進出醫院治療，經醫生判斷後病情有可能會復發，故需要持續服食標靶藥物控制病情。

醫生現時建議使用自費標靶藥較之前已減量；但每月仍需要$12,000元，作用是折斷癌細胞養分供應，令到癌細胞死亡，醫生指此藥物可以幫助調節身體細胞，對抗排斥亦有幫助。而康哥自病發後已停工，現靠妻子在社福機構工作及女兒的收入維持家中所有開支，而在和癌魔搏鬥這六年間，康哥已用盡一家人多年積蓄，而「蘋果日報慈善基金」早前為他籌得的善款，亦已全數用盡為他購買自費藥。用此藥後，他的情況漸向穩定，未有發現擴散，覆診驗血報告亦顯示，造血指數尚可。

他希望各位善長人翁能贊助他繼續用藥，完成療程。得以康復，待他康復後可重回職場工作，減輕太太的經濟壓力負擔，並好好照顧妻女，以答謝她們一直對他不離不棄的悉心照顧，他更希望的是可以親眼看到其獨生女兒披上嫁衣，找到幸福。

「蘋果日報慈善基金」了解康哥的情況後，希望善長能繼續施予援手。

「康哥」暖流之友編號：C4165

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