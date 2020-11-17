香港，往往被認為是金錢掛帥的地方，是商業社會，講求盈利及效益。但是，其實很多香港人充滿善心，見到有需要的人時，均上下一心地提供適切的協助。其中一位善心人，就是Jose。他多年來透過提供心理諮詢服務，造就了很多年青人重拾自我，規劃自己的人生。

Jose的曲折人生

Jose多年前從事銷售行業，在約二十年前，他受到感召服務有需要的人，遂進修輔導課程。完成課程後，他與太太一起開辦輔導及培訓中心，舉辦不同類型的培訓課程及興趣班。而且，中心亦提供心理諮詢服務，造就了很多年青人重拾自我，規劃自己的人生。他與太太同時在中心自資提供慈善服務予低收入人士，例如聚會及膳食服務等，讓低收入人士有聚腳點之餘，亦能三餐溫飽。但好景不常，直至2017年，他與太太因資金不足而無奈停辦中心。

近年，Jose因糖尿病引致糖尿病上眼，視力受影響。其後，他更因白內障而進行激光手術，惟導致眼底出血，視力嚴重受阻，看到的影像均是矇矓的，只有輪廓，未能聚焦。

近月覆診時，醫生向Jose表示其雙眼均出現黃斑水腫，需要自費接受眼內注射藥物治療，左眼及右眼需分階段各注射六支眼針，合共十二針，每支針約七千元，共約八萬四千元。

自糖尿病上眼以來，Jose已沒有工作及收入，而其太太現從事勞力工作，收入不高。他們現居於劏房及節衣縮食，以節省日常開支，惟無法負擔Jose的自費眼針藥費。Jose希望善長能支持他，讓他可盡快用藥，挽救視力，望康復後繼續有機會運用他的專業再服務年青人，使他們重拾自我，規劃自己的人生。

支持「Jose」

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