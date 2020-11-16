槍與火，是香港人2019年的集體回憶，最密集、最響亮、最殘酷，全都留在那個似寒還暖的11月，掩埋於中大二號橋的沙土裏，蝕刻於理大紅磚牆的隙縫間。歷史不容改寫，但有人偏試圖扭曲，來自倖存者與目擊者的聲音和文字，這時候便是最直接的證詞。

浴血中大二號橋 前線撕破警謊：唔X係想攻入嚟你喺度係咁開槍？

原本可以俯瞰繁忙吐露港公路的中大二號橋，今日已加上重重鐵絲網，沿途油漆已經翻新，路面多處重新鋪上水泥。但細望欄杆外一片斜坡，仍有數支生理鹽水、多個催淚彈殼殘留，越近天橋入口，泥土夾雜越多玻璃碎及不明彈殼。一輛被塗鴉過的校巴停泊在橋下空地內側，以白油抹去「反抗」等字句。一切源於去年的激戰。

去年11月11日網民發起「黎明行動」，呼籲全港「大三罷」，多條主要道路包括臨近中文大學的吐露港公路一度被堵塞。大批防暴警察隨後守住橫跨吐露港公路的二號橋，與抗爭者對峙。至12日下午3時，警方率先向抗爭者方向發射催淚彈，推進並制服5人。大批抗爭者往夏鼎基運動場等開闊地方走避，緊隨而至則是一枚又一枚催淚彈，硝煙敲開了校園的大門。

校長上前線談判 警察先射催淚彈

通訊社攝影師Deacon同日下午趕到中大，他回憶指接近天黑時校長段崇智等教員到達前線，有學生提出要釋放下午被拘捕同學等條件，其後校長來回橋底與警方談判，第二次時有學生跟在後面，「警方就話呢個唔係談判嘅時候，跟住好突發就有tg射咗入嚟，示威者有汽油彈回應，就開始咗當晚序幕。」根據當時現場片段，有防暴警察首先向段崇智身旁發射催淚彈。

勇武抗爭者A和B（化名）及一眾隊友，亦在傍晚6時許趕抵中大。A憶述當時由崇基門至二號橋，數以千計的人沿途組成長長物資鏈，未到二號橋四周空氣已充斥住刺鼻的催淚氣體味道，離遠已見到滿天的彈頭亂飛，「我哋一行到踏入二橋嗰刻，我同我另一個朋友仔已經俾人爆頭（被射中頭盔）」。

子彈無間斷傾瀉 體育館變戰地醫院

他們稱當時雙方武力絕不對等，對方使用槍械無間斷射擊，「橡膠子彈、海綿彈、布袋彈、催淚彈，我哋呢邊最多都係拎張圓枱、拎個床褥出嚟擋」，雖有汽油彈但射程所限只能用作防守，對有警員接受傳媒訪問時稱「無意攻入」更是大感荒謬，「仆街你唔X係想攻入嚟，你喺度係咁開（槍）？我有地形優勢，我點解要衝出去同你打先？」最危險一刻，是水炮車一邊發射藍色催淚水劑，一邊駛上二號橋推進，「但二橋嗰個位架車轉唔到彎，啲人發覺入唔到嚟就追上去掟（汽油彈）」。

Deacon在凌晨去到運動場旁的體育館內，形容猶如步入戰地醫院，「個慘況係見到好多人包住晒手腳，有人眼角、頭流晒血。」手持相機，最難捱是內心掙扎與無力感，「當見到好多傷者，應唔應該幫？會有道德上質疑自己。」

直至13日凌晨接近3時對抗始漸漸停歇，據警務處紀錄，兩日間共發射3,066發催淚彈、2,363發橡膠子彈、488發布袋彈、193發海綿彈。醫管局回覆，去年11月12至13日，涉參與公眾集會而受傷經急症室入院共有124人。

隨後兩天抗爭者依舊留守，自行協調輪班防警察再搶攻，但到15日凌晨，有3名留守者見記者稱要「釋出善意」，將以重開吐露港公路為條件，換取政府如期舉行區議會選舉。「打得咁X辛苦同你封X咗條路，你同我講釋出善意開條路？」包括Ａ、Ｂ在內數以百計抗爭者不滿被代表，指做法等同放棄優勢投降，選擇即時離開中大；同日晚上，所有抗爭者撤出二號橋。

理大圍城13日 急救員睹傷者打爆牙鼻臉骨折

中大一役期間，網民發動多區堵路「圍魏救趙」，而多間大學均有人聚集，延續三罷行動之餘，亦自發保衞校園。其中交通方便、臨近紅隧的理工大學，最終成為反送中運動以來警民對峙最激烈的戰場。

圍城前夕，Deacon多次到理大採訪，形容11月16日的校園猶如一個小社區，有巿民送來物資，有不同年紀的人士留下幫忙；其間附近曾爆發衝突，但大致仍可自由出入。直到17號中午大批防暴警來到暢運道十字路口，情況開始緊張，後來亦演變成包圍戰，警方大規模封堵大學各個出入口，連記者亦被限制進出。

義務急救員陳先生（化名）亦在圍城前進入理大，與隊友將傷者抬離前線，形容是每10人就有8人受傷，「最低消費已經係淋咗藍色水、全身發冷或發痛；（較嚴重）俾橡膠子彈打爆兩隻牙，大概個鼻移位、面部有骨折咁樣。」他估計醫護傷者比例高達1比50至60，醫療物資極為缺乏，要靠人手「土法煉鋼」般盡力施救。

絕望抗爭者恐被殺 央記者拍「遺照」

當日下午已流傳所有校內人士都可能被控暴動，身處現場的《米報》攝影記者、其後當選灣仔區議員的梁柏堅指，當時不少人神態依然如常，「好多人話佢唔通全部拉晒咩，你點樣證明我真係喺度暴動先 ？」真正由恐慌變成絕望，是晚上約8時知悉一批義務醫生與急救員在Y Core離開時被捕，以及翌日清晨5時，速龍小隊持槍攻入正門，「眼前見到嘅人，大極都係24、25歲，你睇到佢哋個眼神係真心地驚恐，佢哋覺得啲警察衝入嚟係會殺佢哋。」

當時Deacon正正身處正門，一踏上樓梯底就有人正由大門跑回來大叫「全部人返入去」，疲憊不堪的他還未為意，「再行落樓梯底，就望到對面歷史博物館頂樓有催淚彈射落嚟，好多人蜂擁跑返入嚟，幾秒後就見到速龍衝入嚟攞支胡椒球槍射。」去過多次抗爭現場，但這一刻是他感到生命最受到威脅一次，「樓上扔緊汽油彈，前面就有把槍指住我心口，叫我唔好郁。」走出理大後他發燒生病數天，亦經常發噩夢重現這一幕，夢中結局，往往是自己中槍倒地。

他深刻記得，抗爭者縱然傷勢嚴重亦不敢尋求外界支援，擔心走上救護車便會被拘捕，而且很多人確實恐懼會「被消失」，「驚出唔出到嚟都無人知，叫記者影低佢哋嘅樣，如果真係走唔到就公開啲相；身為一個攝影記者，有人問你可唔可以幫佢影張相，而嗰張相可能係佢遺照喺佢嘅角度……對自己好衝擊。」

有不願意現身的抗爭者C以文字回覆記者表示，他們當時已有最壞的打算，「大家都知敵人無人性，甚至想見到你死，所以最壞嘅打算係寧願自己了斷，都唔要落入佢哋手上。」

連綿不斷人龍欲營救理大 警小巴衝向人群釀人踩人

與此同時，大批市民在油尖旺一帶集結，試圖反攻理大，協助抗爭者突圍，18日晚上與防暴警察在街頭展開連場拉鋸戰。最大型的衝突發生在油麻地窩打老道與彌敦道交界，但最終警察增援，衝散反攻陣形。當時有警方小巴一度瘋狂駕駛衝向人群，市民走避時更釀成人踩人事故，自由身攝影師Kaiser就目擊至少30人在港鐵站出口旁的窄巷裏，叠至5、6層高，「驚真係會有生命危險」，惟消防及義務急救員忙於救人時，防暴警察竟向救人者噴椒驅趕。

眼見突圍無望，當時理大內關於如何逃生的消息滿天飛，只要有一絲希望就會有人去嘗試，陳先生就是在這時隨部份人游繩逃脫，但這些缺口往往在短時間內被堵塞；未能離開及決定留守者，則在大學裏尋找藏身之處。

最終警察在搜證過後，於11月29日解封理大，結束13日圍城。根據警務處資料，截至今年10月31日，理工大學事件共拘捕1,388人，包括33名16歲以下人士，涉及罪名包括暴動及藏有攻擊性武器等，當中347人已被起訴。

縱使圍城不再，但曾經自由的高等學府，今日已被牢籠封鎖，有形的關卡限制人身自由，無形的束縛限制思想自由。破碎的窗，又該如何修補？

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