「蘋果日報慈善基金」早前為巧姨所籌善款已不足，請善長繼續支持她。

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病發前一直任清潔工的巧姨，刻苦耐勞及勤力，自知自己學歷不高，為糊口日做15小時亦毫無怨言，一直以來自覺體力和精神都不錯，一個人負責傾倒一棟四十多層的大廈垃圾也輕而易舉，故一星期難得一天假期，有時也會捱義氣協助工友替更而月中無休，故自覺體能也尚算不錯。

可惜好景不常，2015年初，她有一天收工回家洗澡時發胸部有異常變形，按壓時亦有疼痛感，心感不妙的她立即前往醫院求診，檢查出她右邊乳房有腫瘤，並確診患上第四期乳癌，需立即接受手術切除右邊乳房，再接受了18次資助標靶藥物治療，情況尚算穩定。

直至2017年3月時她的上腹多次劇痛，醫生一直指是腹膜炎，但服藥後痛楚沒有減退，情況亦沒有改善，其後多次反復檢查才發現癌細胞已擴散到肝臟及肋骨，需要同時用化療加標靶藥雙管齊下，使用六次後再改用雙標靶藥治療，但均發現無效，癌指數持續上升，一度令多來年來勇敢抗癌的巧姨相當氣餒，加上她已離婚十多年，一個人獨居於不足一百尺的長者屋，每次覆診都孤單一人前往，完成化療後身體虛弱亦缺乏人照顧，令她倍加傷感。更曾一度令她想放棄治療，萌生死念。

可幸是，她在覆診時認識了數位病友同路人，經常鼓勵她，並與她分享抗癌心得，陪她走過低谷，並經由病友轉介到香港撒瑪利亞防止自殺會，經輔導員開解後，她才不至做出傻事，和病友變成摯友，並經常相約運動，增強免疫力，期盼配合自費藥物使用時可發揮最大功效。

由於巧姨的病情一直反覆，醫生建議轉用口服標靶藥加化療藥雙管齊下，口服標靶藥屬病人自費項目，每月藥費約一萬五千元，她已用盡積蓄自費購買了一個月藥，雖然有副作用，但癌指數大幅下跌，醫生建議持續使用，但她自病發後已停工，現靠綜援維生，根本無力負擔藥費。她盼可籌得藥費，並盡快康復，重返職場，自食其力。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能支持。

「巧姨」暖流之友編號：C4710

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