「蘋果日報慈善基金」早前為「海叔」籌得的善款已不足，請善長繼續支持。

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52歲的「海叔」，2015年身體不適求醫，檢驗到肝臟有腫瘤，並接受手術把肝臟切除一半，病情一度穩定，但一年半後，卻檢驗到癌症擴散至肺部。

「海叔」曾服食一種受資助的標靶藥，但出現副作用，全身出紅疹，又紅又腫，醫生因而叫停，並建議他轉用另一種標靶藥，但需要自費。「海叔」使用的標靶藥在醫院管理局是自費項目，並沒有資助，每月藥費為42000元正。醫生亦建議「海叔」繼續使用藥物，以預防病情惡化，及延長「海叔」的存活期。

支持海叔

廿多年來做廚師炒小菜的「海叔」已因病暫時「落場」，病情穩定後希望繼續拼搏，並用自己的能力來養家，「蘋果日報慈善基金」早前為「海叔」所籌得的善款已用盡，現善款已嚴重不足，盼善長施予援手，令「海叔」可以持續用藥，持續控制病情。「蘋果日報慈善基金」關顧主任正關注海叔的情況。

「海叔」暖流之友編號：C4464

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽http://www.fb.com/adfundhk及https://www.instagram.com/adfundhk

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蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

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– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱（不能申領捐款收據）

如讀者市民捐款予「海叔」，請於入數紙／支票背面寫上其C4464暖流之友編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。