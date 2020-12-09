68歲的「岐叔」於2017年3月發現小便不暢順，遂往求醫，被診斷患有轉移性前列腺癌。當時「岐叔」曾接受雄激素剝奪治療，但於2018年2月指數升高，並顯示出現轉移性去勢抵抗性前列腺癌。其後「岐叔」曾接受其他治療，惟再出現抗藥反應，故醫生建議「岐叔」轉用自費標靶藥物治療。

醫生建議「岐叔」使用的標靶藥在醫院管理局是自費項目，每月藥費為35800元。若自費藥物提供良好的腫瘤控制，醫生建議「岐叔」持續使用，並繼續監察腫瘤控制情況，以延長「岐叔」的存活期。

「岐叔」曾任職髮型師及任職保安，他確診前列腺癌後，為了治病已花光畢生積蓄，無力負擔自費標靶藥費。「岐叔」於本月中需要用藥，惟「蘋果日報慈善基金」早前為他所籌得的善款已用盡，現善款已嚴重不足，「岐叔」亦需持續用藥，請善長施予援手，令「岐叔」可安心用自費藥物，以進一步控制病情。「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能繼續支持。

「岐叔」暖流之友編號：C4563

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽http://www.fb.com/adfundhk及https://www.instagram.com/adfundhk

昔日新聞：

【蘋果基金】80年代明星御剪 退休髮型師笑對癌魔

【蘋果基金】岐叔用盡積蓄 盼有錢用藥抗前列腺癌

-----------------------------

蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的服務使用者／受惠個案，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

聯絡方法

電話：29908688

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

Facebook專頁： http://www.fb.com/adfundhk

Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk

Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk

捐款方法

– 以PPS或信用卡作網上捐款：http://bit.ly/applecharity（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 銀行存款：

滙豐銀行：580-198836-001

滙豐銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3099199

恒生銀行：368-006565-001

恒生銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3996907

東亞銀行（往來戶口）：015-514-68-01678-5

– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱（不能申領捐款收據）

如讀者市民捐款予「岐叔」，請於入數紙／支票背面寫上其C4563暖流之友編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。