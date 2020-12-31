【本報訊】有線中國組在鏡頭前向觀眾道別，有中國組記者形容是連續劇大結局，與觀眾和家人說再見。回顧大小採訪，即使報道未即時為社會帶來改變，但至少有平台予高牆內的人發聲。隨着平台落幕，惟盼有心人繼續在不同渠道關注牆內世界。

Kate（化名）加入有線中國組前，和一般觀眾一樣會在電視機前捧中國組場。成為中國組一員後，Kate每晚都會觀賞節目。來到尾聲，她表示不捨：「就當係一套追咗好耐嘅連續劇終於要完結，都幾唔捨得，但都想睇到最後一刻，知道結局係點。」Kate形容同事是家人，給予她最大支援，「佢哋好似家人的存在，當自己在外工作時，永遠知道有同事喺背後back up你，可以好放心去做任何事，有佢哋係百分百安心」。

難忘災民投訴後「縮沙」

回想初心，Kate說加入中國組是希望了解國情，將牆內另一種聲音帶到公眾眼前，「如果唔係親身去到，永遠都只係道聽塗說，唔知牆內真實情況」。她感恩兩年間可以走遍大江南北，花心思了解牆內人物的故事。令Kate印象較深刻是，有次到災區採訪，一名老闆主動靠向鏡頭，本以為是投訴拍攝，誰知他在鏡頭前破口大罵五分鐘，投訴太遲收到政府部門通知而未能搬走傢俬，所有物品都報銷。不過，當Kate離開後，受訪者卻希望收回言論，以免招惹麻煩。同類事件屢見不鮮，Kate最終得到一個結論：「只要有人想講，我哋就會提供呢個平台畀佢。」

受訪者最常問內地可否看到相關新聞，她亦會反思：「報道完出嚟觀眾吸收到幾多？會唔會真係有多啲人關注內地情況？」但如司徒元所言，歷史的長河很長，今日所做的交由後人評論。高牆未倒，但關了一扇窗。Kate說內地群眾越來越懂用網絡力量發聲，期盼觀眾日後在其他平台繼續關注牆內的事。