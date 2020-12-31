【本報訊】2020年在極度森寒下終結，曾經是基本人權的集會與言論自由消失，曾經讓香港人引以自豪的法治也奄奄一息。這一年，沒有人會留戀。新一年來了，香港人期望疫潮盡快消退，期望年多以來的抗爭最終可開花結果。

檔主：願望仍是五大訴求

記者昨日在鬧市訪問，從事貿易行業的Steve到旺角站外擺檔，義賣出獄手足的手作產品。近月攤檔生意不錯，他展望新一年港人繼續堅持自己信念，「大家只要齊心，政權會聽返市民聲音，仍然係五大訴求，缺一不可」。

位於旺角道的黃店「㗎仔飯」店主林飛回顧2020年時笑言，要以幽默心態應對社會以至政權的荒謬。他炮轟政府防疲措施針對食肆，「就係想香港人死」，雖然餐廳以外賣為主，禁堂食令對他影響較小，但過去一年整體生意亦遭打擊，「好老實講都冇錢賺㗎喇」。他相信來年只會有更多荒謬的事情發生，但不會悲觀，因「暴政必亡，要相信正義必勝」。

中大政治與行政學系副教授周保松昨日在Twitter回顧2020年：「2020，是沉默傷痛之年，我們沒有屈膝。許多認識不認識的香港人，讓我見到做人的勇氣和高貴。走過2019和2020，香港於我，也於許多香港人，有了全然不同的意義和情感。」他期望香港人都能平穩堅實地活下去，為了自己、家人和朋友，也為了香港。