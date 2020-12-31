【本報訊】公院再走失武肺病人，一名檢疫中、有認知障礙的82歲男病人前日到東區醫院求診，一度自行離開，一個小時後由熱心人協助在醫院附近巴士站尋回。

醫管局總行政經理何婉霞透露，一名在竹篙灣檢疫的82歲男病人前日因不適被送往東區醫院，當時病人神情呆滯，認知有問題，獲安排隔離在負壓發燒病房等候送上病房，但下午約5時院方發現病人自行離開，急症室至6時才聯絡到病人，由一名熱心人陪同，職員在醫院附近巴士站接回病人，病人昨初步確診。醫管局稱，追蹤後無人被列為密切接觸者。

料逾百人同車

何婉霞稱，東區醫院原安排病人在戶外等候檢測結果，該處有保安員當值，但天氣寒冷，院方特意安排病人到室內等候，沒有保安駐守，導致事件發生，院方此後會於急症室派駐保安。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，病人患有腦退化症，離院後搭巴士，但不清楚目的地，該熱心人發現後陪同他下車，並協助他接聽醫院來電，由於熱心人與病人均有戴口罩，不被界定為緊密接觸者，但醫院仍會為他提供合適檢測。

據了解，涉事病人當日搭上一班近乎客滿、載約百人的新巴82線巴士，乘至北角碼頭總站短暫下車後，再次上車至東區醫院，兩程車估計有數以百計乘客與他同車。消息稱，車長在乘客提醒下留意到該名病人，男子承認自己從東區醫院出來，聲稱獲駐院醫生准許出外「唞氣」。病人在車上有佩戴口罩，但鼻子曾外露，亦曾咳嗽。車長曾向控制室滙報，獲指示後繼續行車。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，醫院非羈留設施，難加派太多保安，但有關病人有認知障礙，院方應安排輔助醫療人員特別照顧，一般情況下，則依賴加強執法阻嚇。香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指，負壓發燒病房自出自入，容易逃走，院方應安排專人看管，如醫護人手不足，可考慮由有足夠保護裝備的保安員負責。

另外，理大圖書館一名女員工上月29日初步確診，最近一次到圖書館為上月22日，她24日檢測結果為陰性，25日因家人確診被送往檢疫。據悉她負責借還書工作，日常會接觸學生及教職員，被告知其病毒量低及不會傳染，曾與她接觸的一名員工暫時感覺良好。

機管局宣佈，機場三跑系統工程上月28日及29日有三工人確診，17名來自承辦商德寶建築工程有限公司及康禾組合屋有限公司聯營公司的工人，以及九名來自承辦商香港振華—中國交建—中交疏浚聯營公司的分判商員工，均被列為緊密接觸者。