壹傳媒集團創辦人黎智英保釋遭拒，再被還柙至2月1日再訊，台灣朝野同聲譴責。台灣總統府呼籲北京與港府停止打壓民主人權；陸委會指事件傷害香港民主自由。流亡台灣的銅鑼灣書店店長林榮基則批評，香港早已沒有司法獨立。

陸委會：政治追殺民主人士

台灣總統府發言人張惇涵表示，注意到這則訊息，尤其發生在2020年的最後一天，更令人感到遺憾，再次呼籲北京和香港當局，停止對香港人民的民主與人權的打壓，惟有與香港人民真誠對話，履行對香港的承諾，才能化解衝突。陸委會副主委邱垂正（圖）昨午在例行記者會上表示，對中共及港府政治追殺民主人士，意圖清除異議人士，其作法令人完全無法苟同，台方及國際社會表達強烈譴責，若相關方面一再變本加厲、逆行倒施，不僅傷害香港的民主自由，也將使香港走向衰敗的煉獄。

高雄市長陳其邁稱，港府用鐵鏈纏繞黎智英、保釋又立即還柙的畫面與作法，是北京用來恫嚇全球自由民主陣營的咆哮。民進黨立委吳思瑤說，不放棄替黎智英集氣，但對香港「順我者昌，逆我者受不合理對待」的形勢深感悲觀；國民黨團總召林為洲也批評港府再次挫傷言論自由，未來台灣會更挺港人。

林榮基則批評港府一直用指定法官來判國安法，這些偏黨的法官沒三權分立可言，「有時候覺得我們很笨，一直在談司法獨立，但香港哪有司法獨立？」林又指未來有更多人會被抓，寄語港人「注意安全，能離開就離開吧！」

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