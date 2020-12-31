【本報訊】一名熱心人士到紅十字會捐血後確診武漢肺炎，其血小板曾輸給伊利沙伯醫院一名病人，該病人翌日離世。醫管局指病人是因本身疾病不治，但會將個案交死因庭調查。專家指出，武肺病毒不會經血液傳播，目前全球未有經血液感染武肺的案例。

料因本身疾病不治 死因庭跟進

醫管局昨公佈，一名12月17日到旺角捐血站捐血的人士確診，追查發現該捐血者當時沒有病徵，也通過篩查，其血小板12月20日輸給伊利沙伯醫院一名病人，沒有不良反應，翌日病人因本身的嚴重血管疾病離世，個案會轉交死因庭跟進，也會安排檢驗屍體有否武肺病毒。該捐血者的其他血製品已回收及銷毀。

今年7月亦曾有捐血者確診，其紅血球曾輸給瑪嘉烈醫院一位病人，該病人其後未受感染。血液及血液腫瘤科專科醫生區永仁表示，武漢肺炎等RNA病毒只會經呼吸道或黏膜入侵身體，不會經血液傳播，目前亦未有案例，相信機率微乎其微。至於應否要求捐血前先驗武肺，有醫生認為，血庫供應一直短缺，再施加額外篩查步驟，公眾捐血意欲只會更低，不切實際。

另外，明愛醫院昨公佈，第8561號77歲男病人離世，他12月22發病，25日因發燒及肺炎入院後確診，其後病情惡化，昨晨10時不治。本港累計有148人死於武漢肺炎。

屯門醫院公佈，一名病人服務助理初步確診，該名助理11月底起曾於隔離病房工作，12月29日起轉回普通病房，前日下午到急症室求醫，經檢測後初步確診。該名助理曾為六名內科病人餵食，相關病人當時無戴口罩，被列為密切接觸者，需隔離14日檢疫。另外有一名護士及三名病人服務助理曾分別與患者共膳，或清潔洗手間時無戴面罩，亦需隔離檢疫。院方會為同病房所有病人檢測，相關病房亦已停收新症。該助理居住的大廈無確診個案，他平日亦多帶飯上班，院方仍在追查感染源頭。