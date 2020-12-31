【本報訊】嚴寒的大除夕，黎智英進庭前與聲援人士打招呼，輕輕舉拳回應他們的一句「加油」，中午開庭之前更展露罕有笑顏。毫無預兆下，庭外傳來一道意料不及的消息：黎智英須再度還柙。轉眼間，黎在庭內擁着痛哭的家人，然後拿着《聖經》步出法庭，穿過懲教人員在法院外築起的充氣通道，再次被鎖上鐵鏈，再度失去自由。

黎智英昨早抵達法院，與聲援人士打招呼後獨坐一旁，雙手合十低頭祈禱。中午休庭期間，鑑於原有保釋條件只可留在家中，惟有乘座駕返回住所。開庭前，他與泛民人士閒談，神情仍見輕鬆。

法庭判決一刻，旁聽人士大感愕然；一瞬間，懲教人員已走近黎智英。黎匆忙與子女相擁道別，再向庭上的聲援人士點頭道別，其間眼泛淚光，泛民人士大叫「Jimmy加油」、「保重」。

家人冀守住《蘋果》

黎的女兒傷心落淚，親友相擁安慰；兩名兒子則與律師不斷商討，神情嚴肅。黎致電妻子交代數句，大意是叫她不用憂心。突然他發現《聖經》仍留在車上，待秘書取回交到手上，他才徐徐步入羈留室。

前來支持的除黎的家人，還有壹傳媒的同事，包括《壹週刊》前社長楊懷康、《蘋果》副社長陳沛敏、動新聞平台總監張志偉、總編輯羅偉光、榮休主教陳日君樞機、余若薇和梁國雄等。黎的家人離開前緊捉陳沛敏的手，哽咽謂：「你哋加油守住蘋果！」陳含淚着他們保重。

腰纏鐵鏈的黎智英在懲教人員包圍下登上囚車，現場快門聲久久不絕。「送車師」亮起手機閃光燈蜂擁走近囚車，激動高叫「釋放黎智英！」其間不斷拍打漆黑的車窗，觸動黎在車上拍窗回應。

當囚車駛出法院範圍，在馬路上奔馳而去，有人聲嘶力竭高喊：「黎生！我哋等緊你㗎！」