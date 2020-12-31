【本報訊】自高等法院上月23日批出黎智英的保釋後，左報《文匯報》、《大公報》直至前日一連八日發炮，口誅筆伐主審法官李運騰，指他對國安法的理解嚴重出錯，給予保釋有損國安法權威，有評論甚至恐嚇「李官應再培訓」，中共官方喉舌《人民日報》更威嚇，國安公署可以將黎智英「送中」。

揚言啟動送中

李運騰法官批出保釋翌日，各大左報統一口徑炮轟法庭「欲製造最大逃亡事件」，形容法庭「放虎歸山」，一旦逃亡將會是「香港法治之恥」。全國政協副主席梁振英更在fb貼文，聲言「法官又錯了！」將早前多宗被告潛逃的事件混為一談，指斥批出保釋法官「竟然可以不須承擔任何後果」。合奏「司法改革」的還有染紅的終審法院前法官烈顯倫，多份左報引述他稱法庭保釋標準粗疏，要求「堵塞保釋制度的漏洞」。

隨昨日終院聆訊臨近，左報立場更趨強硬，多次引述內地「護法」，揚言可以啟動機制將黎智英送中。《人民日報》銳評於26日刊登評論，標題為〈批准黎智英保釋對港法治傷害深〉，搬出國安法55條的送中機制，指出黎智英一案不止保釋問題，國安法第55條的送中機制亦值得審視。新華社亦引北京航空航天大學法學院副教授田飛龍，提出港公署應行使管轄權，將黎智英送中辦理。