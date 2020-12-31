【本報訊】律政司昨日除了申請上訴許可外，還申請臨時還柙令，要求終審法院將黎智英還柙等候正式上訴。雖然辯方質疑，根據終院條例，終院並無權力批出臨時還柙令，惟首席法官馬道立反駁，條例明顯存有漏洞，直言「此舉不合常理」。終院最終裁定，即使條例沒有明文授權頒令，但當終院決定受理案件後，還柙命令便理應由終院處理，終院有隱含權力頒令。

臨時還柙令的申請，權力源自《香港終審法院條例》第35條，條例寫明上訴庭或原訟庭可於控方提出上訴申請後，將被告人羈留以待上訴。

辯方質疑條例沒有明文寫明終院有此等權力，馬官亦指出終院上訴委員會沒有權處理保釋事宜，而第35條的確寫明只有上訴庭或原訟庭有權，但他隨即表示：「這明顯是漏洞，此舉不合常理」，並一度問：「會不會終院有隱含（implicit）權力？應該如何理解呢？」惟辯方強調條例如此，權限亦只能如此。

指有漏洞不合理

辯方續指黎現時獲准保釋，取消保釋將會影響自由。馬官則引述律政司理據指，一旦黎違反保釋條件，損害無可補救，問辯方若法庭盡快排期進行上訴正審，能否減輕對黎的不利。辯方強調自由事關重大，盡快聆訊不是解決方法；而且高院已充份考慮控方理據才批准保釋，終院沒有基礎推翻。

終院最終裁定第35條似乎存有漏洞，指高院只要收到控方有意上訴的通知，就有權頒令，但批出上訴許可後，卻沒有明文權力頒令，不合常理。

除了針對國安法第42條的正確詮釋提出上訴外，律政司還就根據《刑事訴訟條例》下的一般保釋決定提出上訴，但終院認為無合理爭辯，駁回此理據。終院指，案例已寫明保釋決定不是《香港終審法院條例》第31條下可以上訴的「最終決定」，因為保釋獲批後可被撤銷，被拒後也可因應新情況而重新申請。

馬官指出，即使案件如何涉及公眾利益或危害國家，若法庭沒有權限處理保釋決定，亦愛莫能助。

對於律政司稱只有被告才有權重新申請，但是一旦被告獲准保釋，控方就無法翻案或再申請撤銷。馬官表明對此說法感到驚訝，坦言在缺乏案例的佐證下，實難以接納此理據，「只有你這麼說」。