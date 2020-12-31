【本報訊】警⽅前年8⽉1日持搜查令在天水圍街頭截停一名青年，並搜查他位於天⽔圍的家，撿獲逾30枚土製煙霧彈。青年昨在區院承認管有炸藥及管有物品意圖摧毀財產兩罪。辯方求情指，涉案物品只能製造大量煙霧，殺傷力不高。被告中二起輟學，隨即投身工作，為人孝順，望可盡快服刑完畢，以照顧及幫助母親渡過難關。法官祁士偉將他還柙以索取背景報告，本月21日判刑。

求情呈自製紙摺figure照

被告盧俊希（24歲），報稱起重機司機。經認罪協商後，被告承認管有炸藥及管有物品意圖摧毀財產兩罪，原本被控的管有攻擊性武器則留在法庭存檔。控罪指他在天瑞邨管有硝酸鉀、蔗糖、碳酸鎂、碳酸氫鈉的固體混合物；另管有八支膠管、打火機油、玻璃瓶等物品。

辯方求情指，被告成長之路不易，又呈上多張相片顯示被告用紙摺成figure人像的作品，形容他是有才華的年輕人。辯方稱，所有涉案物品在同一單位搜出，望刑期可同期執行，讓善良孝順的被告早日回家。

案情指當日警員帶同搜查令在天水圍截停被告，並在他家的廚房搜出手套，及寫有化學物質名稱及百分比等化學方程式的筆記簿；另有電子磅、飲管及篩等工具，及30個土製煙霧彈。被告床邊則搜獲19支啤酒樽 、火機燃料、鎂粉等物品。被告、其母及其姊三人被捕。被告承認搜出物料屬他所有，筆記簿上的字迹亦屬他。

案件編號：DCCC909/19