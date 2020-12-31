【本報訊】主教山配水庫百年建築險被毀，揭露本港古蹟保育人才不足，惟本港現時唯一一個提供建築文物保護碩士課程（ACP）的學部今日起解散，學生會被併入園境建築學部。ACP主任李浩然批評建築學院決定突然，事先亦無諮詢學院及港大，他曾嘗試與學院院長討論惟遭拒絕，「佢唔肯同我討論」，學院「完全係黑箱作業」。

ACP現屬房地產及建築系，提供建築文物保護研究文憑課程，修畢後可以銜接其建築文物保護碩士課程。學部主任李浩然表示，建築學院院長去年4月突然發電郵通知學院內的教職員，學院將會取消ACP，並升格園境建築學部為學系。

主任嘆本地文物研究更難

李浩然曾與院長討論事件，「但院長都係好堅持，基本上都冇諮詢到成個學系嘅人」，只是與房地產及建築系及園境建築學部商討，「我都冇份，只係佢哋決定咗就通知我」。李浩然認為學院黑箱作業，亦未有按大學規定作諮詢，「我嘗試過同佢討論，佢唔理我」。

他續指，整個決定過程以秘密方式進行，按程序應要諮詢大學，及聘請外國專家作外來評審，「但係冇做」。當他向院長查詢有關建築文物保護未來的發展，「新嘅課程有咩目標、想搞咩，完全乜嘢都冇，只係話到時先算」，認為做法不尋常。

李浩然引述學院通知，建築文物保護相關的科目將會「散入各科」，但他認為「有啲嘢係散唔到」，「如果唔係全部集中晒喺一個碩士課程嘅話，唔同範疇就只係得啲片面嘅知識」。日後研究本地建築文物的工作亦會變得更加困難，「到時只係識啲唔識啲」，香港學生亦會缺少一個本地進修的機會。

ACP設立廿載，李浩然形容自己是學部的「開山牛」，慨嘆現時「開到山就殺咗隻牛」，他明年便60歲，是港大規定的退休年齡，本已計劃好退休，學部被解散對他無甚影響，「我唔係要學校畀我留低，而係成個做法非常唔啱規矩」。