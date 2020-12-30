【本報訊】備受關注的12港人偷渡案，其中10人前日上午在深圳鹽田法院被判監七個月至三年，兩名案發時未成年的港人不被起訴，即日移交香港警方。一直協助12港人家屬的立法會前議員朱凱廸指，該兩名少年不想提及在鹽田看守所發生的事，相信是想保護仍在內地的同案港人。朱凱廸又指，案件宣判後，官派律師即拒聽家屬電話，即使想上訴也無從入手，甚至無法接觸被判刑親人，諷刺案件令港人見識中國司法制度「幾咁英明神武」。

朱凱廸昨在港台節目指出，若單純分析判刑是否過重，「我哋忘記咗司法制度核心部份，唔係判刑本身，係程序係咪妥當」。他強調，司法程序沒有保障當事人，任何判刑都是不公，「其實一日拘留、一日監禁都係冤獄」，案件也讓港人「集體經歷中國司法制度幾咁英明神武」，重申12人由8月被內地扣留開始，一直無法得到獨立法律權利，處於秘密扣押狀態，「去到審訊嗰日都係中共搵自己人嚟扮公開審訊，仲要出番報道讚自己，變咗審訊係歌頌中國司法大會」。

至於移交香港警方的兩名青年，曾到警署了解情況的朱凱廸指，二人不想提及過去四個月在鹽田看守所發生的事，或許出於想保護仍在內地的同案港人，由於在內地根本沒有緘默權，他相信12港人在內地所作的口供會陸續交到香港警方手上，用於進一步調查。他並透露警方國安處人員昨日已向二人錄取證供，當時更沒有律師在場。

10名港人被判刑後即音訊全無，朱凱廸指官派律師與各被告簽署的合約已完結，一審結束後，官派律師已沒有接聽家屬電話，即使家屬希望就刑期上訴都無從入手，「佢哋冇辦法接觸到當事人」。

鄧棨然弟斥港府不聞不問

協助家屬的12港人關注組成員鄒家成指，家屬很心急希望能到內地探望當事人。同樣有份提供協助的支聯會副主席、律師鄒幸彤稱，家屬擔心無法在限期內提出上訴，亦憂慮上訴後不能探訪當事人，因此承受心理壓力。

被控組織他人偷越邊境罪、判刑最長達三年的鄧棨然，其弟弟指上訴要當事人提出，但哥哥早已「認罪認罰」，相信不會提出上訴，家人則有待進一步資訊，包括服刑地點等，才能計劃到內地探望等下一步行動。對於港府角色，鄧棨然弟弟直言，家屬對政府不再抱任何期望，批評當局不聞不問，甚至不當12港人是香港居民。

全國人大常委譚耀宗為深圳鹽田法院判刑洗白，指有關判刑適合，更堅稱內地法例容許當事人10天內上訴，即使上訴失敗亦不會加刑。他又指雖然審訊沒有網上直播，但聲稱有深圳的人大及政協等旁聽，已算公開。