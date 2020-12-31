【本報訊】受強烈寒潮影響下，昨日2020年最後一日本港氣溫急降，凌晨時分大批市民湧上大帽山，希望一睹結霜現象，大帽山氣溫暴跌至-1.2℃，但因濕度太低無結霜，有人失望而回，亦有人展望新一年有好轉。天文台下午發出霜凍警告，預計未來一兩日本港氣溫持續寒冷，今日元旦日最低氣溫只得8℃。

黎明前現車龍

前日起本港氣溫顯著下降，記者昨凌晨前往大帽山，山上寒風刺骨，記者除下手套操作攝影器材手指即感麻木，而且風勢頗大，整個人也幾乎被吹動。天文台錄得大帽山氣溫於凌晨1時跌至-0.5℃，至凌晨3時許更低至-1.2℃。氣溫急降無阻市民登山熱情，凌晨時分大帽山交通一度擠塞，更有人在氣象站對開草地紮營過夜，亦有人帶備禦寒裝備及保溫瓶。

市民關先生昨凌晨3時帶同溫度計上山，當時溫度一直下跌，惟濕度亦跌，相信因天氣乾燥未能結霜，眾人無緣一見，失望落山。姓岑青年指將到外國讀書，昨凌晨帶同睡袋上山感受寒流及看香港2020年最後日出。

九名青年結伴從沙田針山沿麥理浩徑，花七個半小時來到大帽山，他們指2020年最後一天行山，順道感受寒冷天氣。眾人指來到山頂感覺很好，談到未來一年各有各願望，有人希望疫情快點過去，有人祝願香港繼續努力加油。

天文台昨午4時發出霜凍警告，並預料受強烈寒潮影響，元旦華南地區天氣嚴寒及非常乾燥。