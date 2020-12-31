【本報訊】科大男生周梓樂前年11月4日凌晨在將軍澳尚德邨停車場墮樓不治。死因庭昨傳召骨科專科醫生兼運動科學專家江金富作供，指根據梓樂傷勢及倒卧姿勢等，意外失足墮下機會較大，推斷他左手或雙手撐牆起跳後 ，身體失去重心向前傾，然後「飛出去」並「衝落地」，導致頭部先着地重創。他坦言，梓樂受襲昏迷後遭人掟落樓是「冇乜可能」，因頭部表面沒血腫，亦無反抗時留下的痕迹。

江指，若梓樂有意識地從高處跳出去，腳部先着地機會較高。但即使有意跳出去，惟起跳後失去平衡，亦屬於意外墮下，因他事前無法準備。如梓樂不知矮牆外凌空，他撐起身體後跨過矮牆時，眼睛會看着前面、頭部向前衝，最終導致頭部先着地重創。

僅0.23至0.43秒調整姿勢

江認為上述推論的可能性頗大，但坦言不肯定意外如何發生，亦不知梓樂失足原因，惟肯定梓樂不是以「倒豎葱」姿勢着地，否則頭頂傷勢會更加嚴重，頸椎及腰椎亦可能骨折。

江又表示，涉案停車場三樓矮牆至二樓的高度為4.3米，相信梓樂墮下時間為0.93秒，時速約20英里，坦言「撞擊力好大、好犀利」。

江解釋，人就眼前狀況作出反應前，首先要眼睛看到情況，然後將訊息輸送到腦部，腦部判斷後再通知身體作反應，大部份人需時0.7秒。他假設，梓樂跨越矮牆後很快意識到三樓外凌空，而他花了0.5秒至0.7秒時間作出反應，便只剩很短時間調整着地姿勢，即0.23至0.43秒。

他又指，梓樂被人正面推落樓的機率很微，因他應會懂得反抗並留下痕迹。研訊下周一續，屆時將傳召毒理及指模專家作供。

案件編號：CCDI932/19