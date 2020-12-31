【武肺第四波】

【本報訊】本港昨新增68宗確診，比前天輕微反彈，累積個案升至8,847宗。政府周三一次過向40多幢大廈發強制檢測公告，但疑過於倉卒而大擺烏龍，有四幢未符強檢準則的大廈被錯誤納入名單，當局先後兩次「彈弓手」將四座大廈剔除，但估計有數百名居民已白驗一趟。區議員指出，政府突然宣佈強測令居民人心惶惶，有人更請假一天參與檢測，一天後又突然取消，做法擾民。

政府收緊疫廈的強制檢測準則， 兩周內有兩個無關連單位染疫整幢大廈要強制檢測，前天下午最先公佈向44幢大廈發出強制檢測公告，但隨即修正將名單上的屯門康利中心剔除。至昨日疫情簡報會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君再宣佈將名單上的曉麗苑曉星閣、翠林邨安林樓及青華苑華欣閣剔除。她對引致不便和混亂致歉。

張竹君：一開頭搞錯咗

張竹君解釋，屯門康利中心兩宗個案來自同一家庭，其他三幢則是確診者早已入院而不在該單位居住一段時間，或患者事後更改地址，所以都不符合兩單位有無關連個案的準則。她較早前曾稱強檢不會「彈弓手」撤回，是指有關確診個案就算事後找到感染源頭亦不會取消，但今次「一開頭搞錯咗」，與感染源頭無關。

今次強檢名單的錯漏主要由當區的區議員揭發，觀塘區議員張敏峯指出，前天發覺曉星閣過去14日內只錄得一宗確診個案，不斷向有關部門查詢。「疫廈」居民一度人心惶惶，家中有老有嫩者為如何安排檢測忙了一天，他也收到大量求助，至昨日防護中心才確認搞錯，有居民不滿：「玩嘢，請咗一日假嚟做檢測！」西貢區議員蔡明禧亦指出，前天已發現當局誤將一個康林樓個案歸入安林樓，即時去信食衞局要求澄清，很多居民都排隊接了檢測，包括他自已。政府事前無諮詢，之後又「彈出彈入」，非常擾民。

再多三疫廈須強檢

另外再多三幢大廈被列入強制檢測名單，包括慈雲山慈愛苑愛仁閣，兩個單位共四人確診，相隔三層而座向相同；深水埗欽州街德寶大廈，兩個同層相鄰單位共六人確診；何文田邨靜文樓，兩個單位四人確診，樓層及坐向均不同。因污水驗出病毒而需強制檢測的彩雲二邨啟輝樓，有一名住戶確診，患者聖誕節當日喉嚨痛，前日到政府門診求診。

昨日新增68宗確診，本地個案佔62宗，當中18宗感染源頭不明，另約有40宗初步確診。張竹君表示，近日大部份關連個案都是來自家庭群組，部份涉及大家庭在冬至或聖誕長假期連續幾天飯敍，很多涉及十多人，甚至20多人。未來數天假期，希望市民小心，「大家庭內有老有嫩，老人家免疫力差，併發症機會高，年輕嗰啲要再三思」。