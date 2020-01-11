【本報訊】衞生防護中心公佈，早前由南非抵港的29歲男患者（第8724號）個案，被驗出帶南非新變種N501Y病毒，同行的26歲女患者身上則未發現南非變種病毒，這是本港首宗同類個案，患者確診前入住北角海逸酒店。

當地九成個案屬變種

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，南非當地有九成個案屬變種病毒，即使兩人均帶有變種病毒亦不感意外，幸好在患者檢疫第12天測出病毒，阻止病毒流入社區。他補充，南非抵港人數少，計及假陰性風險，變種病毒流入社區的風險較微。

另外，《明報》報道引述港大愛滋病研究所所長陳志偉表示，其研究團隊從本港武肺病人的病况發現，有患者感染一周就出現不常見的急性免疫系統損傷，過往愛滋病人感染很多年後才會出現類似損傷，形容結果令人驚訝。

陳志偉指出，一般在感染武肺首周，重症者大多難有強的T細胞反應，第四波疫情發現多名60歲以下的重症患者同樣有這問題，估計與病毒誘導了免疫抑制有關。愛滋病又名後天免疫力缺乏綜合症，陳說武肺病人感染首周的急症期間出現急性免疫損傷，包括體內許多的免疫細胞大量減少、T細胞功能不良，過往只在愛滋病人感染很多年後才發現相類的免疫系統損傷。

團隊又發現，很多武肺重症病人到抗體產生的第10至14天突然病重，產生的病毒濃度較輕症者高出很多。陳解釋，有初步研究顯示抗體過早及過快產生，或致病情變得非常嚴重，團隊冀建立動物模型，進一步研究抗體與重症情況的關聯。