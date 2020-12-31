【本報訊】政府宣佈逾40幢大廈強檢武肺，檢測承辦商應接不暇。香港分子病理檢驗中心主任黃利寶在港台節目表示，中心人手緊絀。不過政府為求「做靚盤數」，向接受檢測人士派發口罩做餌。區議員狠批官員腦生草，利誘市民檢完又檢，漠視工作人員壓力及播毒風險。

設於油塘社區會堂的社區檢測中心昨日向每位完成測試的人士派發一盒約50個口罩，導致大批街坊冒嚴寒排隊測試。觀塘區議員龔振祺表示，傍晚6時半起，中心門外有近百人輪候，人龍更排上斜路，情況誇張，「跟住就有啲人喺度嘈，點解前面嗰啲冇，𠵱家做就有口罩派，都幾混亂」。

急檢疫廈居民 承辦商叫苦

他批評派口罩措施導致街坊在中心外集結，增加傳播病毒風險，得不償失，更不排除有人為取口罩重複測試，「政府個腦生草㗎？用口罩吸引人撩完又撩？」

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，前日才接獲通知負責共12幢樓宇的檢測服務，每幢大廈人數為數百至近5,000人不等，即使緊急抽調逾百員工運送物資、設置收集點或流動採樣車，人手仍然「好抆水」。有部份大廈樓下根本不適合設立流動檢測中心，只可使用流動採樣車。

黃利寶估計，現時每日須處理額外3,000至4,000個樣本，中心有能力應付。但居民登記等行政程序減慢了採樣進度，日前豐澤樓檢測，有居民便須等大半小時。他預期若有更多大廈須強檢，私營化驗所的人手、資源將更緊絀，希望政府加派人手協助處理居民登記等流程，讓醫護人員專注採樣工作。