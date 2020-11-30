據統計處資料，全港劏房居民約21萬，擠住在90,000多個蚊型單位內，其中油尖旺區就佔20,000人，冠絕全港，當中大部份劏房都進駐「三無大廈」。據審計報告油尖旺區的三無大廈多達723幢，僅次第一位中西區的817幢。記者近日巡視區內多幢三無大廈，發現棲身在此的劏房戶面對衞生環境惡劣、劫案頻生、大廈日久失修及消防設備欠奉等等隱患，均叫苦連天。

其中一幢位於上海街的唐樓，梯間遍佈用過口罩，幾乎一級一個，在每層梯間堆積出垃圾「口罩山」，更有大廈天井變「垃圾池」，相當恐怖。多個單位被間成板間房，一般每間被劏成三房，但狹窄又放滿雜物的樓梯便是居民唯一逃生口，一旦發生火警，後果堪虞。

爆格天堂 千元管理費白交

居於上海街另一幢三無大廈12年的葉女士，原本以每月1,800元租住一個劏房，近兩年加租至3,000多元，雖然劏房環境惡劣，但她指無法負擔外面昂貴租金，即使大廈滿佈垃圾、樓梯又有人小便及遺留醉酒佬的嘔吐物，她經常自發清潔，最後更獲地產公司委託每月300元代為清潔洗樓梯。

油尖旺區議會副主席余德寶指出，區內三無大廈零保安成為罪惡溫床。其中旺角一幢商住唐樓更被譽為「老爆熱點」，全幢大廈均開設樓上舖，但無大閘或閉路電視，有商戶曾被爆竊四次。

該「老爆大廈」位於西洋菜南街66號，樓高8層共16戶，分別由2個大業主持有。「12年來都發生過3、4次被爆，對上嗰次係上年。」7樓的髮型屋負責人Dingley憶述被爆竊的恐怖經歷，當時他正在休息室睡覺，突然聽到打爛東西聲音，「出到嚟見到玻璃爛晒，之後見到個賊伸手開門（想入內），後尾俾我喝住，佢就走咗」。但過去４次「老爆」經歷中，損失最多是第一次，被劫8,000元現金，其後他不敢在店內放貴重物品，更自行加鎖，可是每日提心吊膽。

1樓另一間髮型屋負責人Logan亦曾遇賊爆門，當時他透過手機監控系統目擊犯案過程，直言賊人明目張膽，幸他加設的門鎖堅固，賊人最終失手。至於8樓服裝店負責人Steve租舖一年亦曾被賊撬門。他事後與7樓髮型屋負責人夾錢加強防盜，在天台位置加設防盜釘、防盜警鐘及具有對講功能的閉路電視，每當有人闖入警鐘會發出呱呱聲響，加強阻嚇性。他們批評管理公司管理不善，商戶每月繳交約千多元管理費，但保安每日只到大廈打卡兩次，形同虛設。