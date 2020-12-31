【本報訊】路透社偵查報道亦指在中國收緊對港控制下，天主教香港教區在為民主發聲上越趨軟弱，宗座署理湯漢樞機甚至限制教會內的維權人士聲音，例如自我審查刪改談及在中國失蹤逾20年的地下天主教會河北省保定教區主教蘇志民的聲明內容。

陳日君斥為取悅中共

報道引述四名消息人士指，香港教區主教公署在去年10月，審查了一篇由香港天主教正義和平委員會（下稱正委會）就中梵協議續簽所發的聲明，刪除了提及蘇志民及其他被中共拘禁神職人員的內容。蘇志民多次公開呼籲中共應給予人民宗教自由，又曾不理當局警告會見美國國會議員，被北京視為「最反動主教」，至少八次被捕或軟禁，自1997年以來下落不明。

多名消息人士指正委會成為主教公署目標，是因為委員會過去多年來持續聲援民主運動，有知情人士也指自國安法訂立以來，教區領導層一直希望正委會「採取更為中立的姿態」。

正委會去年5月亦曾遭教區刊物《公教報》刪去專欄內容，包括三段涉及批評政府和警隊的部份。《公教報》總編輯當時聲稱作出改動前已知會正委會，又否認收高層指示要刪改文章。

路透社指湯漢去年8月底時也曾發信警誡神父，促不要有過於政治化的講道，9月的聲明中也指講道應「與時並進為正義辯護，另一方面應避免使用含沙射影或煽動仇恨及引致社會動盪的誹謗和冒犯性言論，因為是違背了信仰」。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機表示：「很明顯（香港）教區如今決定以勸阻正委會的某些舉措來取悅政府……而不是尊重正委會按照教會社會教義展開的工作。」

報道指，不少批評湯漢的人都指他太順從北京意思，但有神父為他辯護：「他已被逼到牆角，仍嘗試在這種巨大壓力下拯救信眾。他肯定是親梵而不是親北京。」路透社指湯漢拒絕接受訪問，香港教區回應時則稱，沒有收到「有關當局的任何消息或指示，要湯漢樞機和神職人員在教區內控制支持民主派聲音」。