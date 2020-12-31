【本報訊】12名港人偷渡案審結後，兩名少年因未成年沒被起訴，前日由內地移交香港警方，即面對在港涉及的抗爭案件。據知其中一名涉擲汽油彈的少年在邊境完成移交手續後，即遭國安處帶走問話，其後在警方監察之下，家人婉拒律師陪同會面。法庭昨處理兩人的案件，由於兩人須隔離檢疫，沒現身法庭，兩案同告押後，兩被告暫還押懲教署看管。

隔離檢疫 還押懲教候訊

控方昨表示，越南籍16歲黃姓被告前年10月涉向旺角警署方向擲汽油彈，控方昨指黃獲法庭擔保，惟去年4月27日缺席聆訊，被法庭發出拘捕令。8月28日警方接獲內地通知，黃在內地水域遭公安截停，至前日返港。由於黃須隔離檢疫，控方申請將他交由懲教署看管，案件押後至本月8日再訊。

另一案則在區院提訊，17歲廖姓中五男生亦沒現身法庭，他涉及前年十．一前夕在灣仔管有汽油、玻璃樽及酒精等案，去年9月8日缺席聆訊；由於他同樣須隔離檢疫，押後至本月14日再訊，其間還柙。

廖與同案四人被控串謀意圖危害生命而縱火罪，及管有物品意圖摧毀或損壞財產兩罪，同案包括鄧棨然及鄭子豪，兩人同屬12港人，鄧因「組織他人偷越邊境」罪在內地判囚三年，罰款二萬元人民幣；鄭子豪因偷越邊境罪被判監七個月，罰款一萬元。

案件編號：KCCC2544/19、DCCC323/20