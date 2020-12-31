【本報訊】前年7月14日沙田反修例遊行後，逾千名示威者被警方圍困在新城市廣場內，爆發流血衝突，多人被捕。一名於當日被捕的理大畢業生被指在警署內一人襲擊三名警員，被控三項襲警罪。辯方於審訊時指，警員不但對被告拳打腳踢，更自行撼枱撼牆誣衊被告襲警。惟裁判官香淑嫻昨裁決時指，不相信警員為誣衊被告而自殘至上述程度；而過程中警員使用恰當的武力，導致被告受傷不足為奇，裁定三罪全部罪成，並將被告還柙候懲。

香官將案件押後至13日判刑，以便索取被告的背景報告，又指案情嚴重，即時監禁是唯一合適的刑罰。被告林梓和（24歲）被指前年7月15日在葵涌警署會見室襲擊警員許智星、梁健聰及焦國榮。

不信警為誣告而自殘撼牆

除涉案三名警員外，控方另傳召女警謝熙鈫及偵緝警長劉志豪作供。香官裁決時替警員解釋證供出入之處，指謝曾供稱劉有份押送被告，但許及焦卻指劉沒有參與；劉則供稱將被告押解至3樓樓梯便離開處理文書工作。裁判官信納劉解釋，認為他因工作而離去不足為奇。對於辯方質疑為何動用四名警員押送被告至房間，香官指當日疑犯人數眾多，兩名警員負責押送被告，另外兩警尋找房間，實屬合理。

香官認為，被告事後有傷勢，是因被告曾向警員頂頭槌，又奮力掙扎，須由三名警員合力制服。香官指過程中警員使用恰當的武力，導致被告受傷，不足為奇。

另外辯方曾指是警員不滿被告「眼望望」，不但對他拳打腳踢和扯頭髮施襲，更有警員以額頭撼向被告額頭，並自行撼枱撼牆，又撕毀警察背心袋口等，誣衊被告襲警。但香官不相信警員為誣衊而自殘至上述程度，不接納辯方的說法。香官亦不信警員曾與被告持續對望，認為警員不會作出如此毫無意義的動作。

辯方：警人數遠超被告

香官不接納被告的證供，被告稱曾被打頭打臉，卻只感到疼痛，又沒有醫療報告支持他被拉扯頭髮的說法。而被告從未要求警員停手，僅表示沒有襲警，實屬匪夷所思，裁定被告罪名成立。

辯方求情指，事主傷勢輕微，根據案情，被告的行為看似「冇咩理智」，反問：「當時警員嘅人數遠超被告，被告如何襲警呢？」望裁判官輕判。

案件編號：STCC2841/19