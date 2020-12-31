【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英在欺詐和勾結外國勢力案件獲批保釋，律政司堅持上訴，除夕在終審法院聆訊。律政司力陳，國安法不跟從一般「保釋假定」原則，亦不容許靠保釋條件來確保被告不再危害國安，高院錯誤理解條文，不夠重視保障國家安全，沒恰當衡量黎的潛逃和再犯風險。終院受理上訴，並指由於高院批准保釋可能犯錯，加上律政司提出憂慮，故接納律政司申請把黎暫時再還柙。黎保釋八日再失自由，最少還柙至2月1日正審。

三名終院國安法指定法官馬道立、李義和張舉能認為，國安法第42條保釋條文的詮釋，屬可合理爭辯法律問題，批出上訴許可，是國安法生效半年來首次終審爭議。案件「特快」排期2月正審；馬道立早定於本月11日退休卸任首席法官，由張舉能接任。

終院指由於已批准上訴許可，意味高院國安法官李運騰或錯誤批准保釋，原則上不應繼續讓黎保釋，否則等於假設李官決定正確。鑑於律政司提出的憂慮，終院決定維持最初總裁判官蘇惠德拒黎保釋的原狀，下令重新還柙黎等候上訴。

高院被質疑錯誤理解42條

法官李運騰上月23日批准還柙20日的黎智英保釋，認為不准離開大宅、發表文章、會見外國官員、請求制裁等保釋條件之下，已滿足第42條規定，即「有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為」，另亦信納黎不會潛逃。

律政司要求終院釐清第42條含義，質疑李運騰錯誤理解，不夠着重國安元素。高級助理刑事檢控專員周天行昨陳詞指，國安極為重要，國安法由人大常委會制訂，旨在有效防範危害國安行為，法庭須考慮立法目的和大原則。周指法庭如何理解「假定批准保釋」原則，是本案重要法律議題。馬道立問律政司是否主張在不涉及國安法的一般案件，由於假定無罪，故假定批准保釋；涉及國安法罪行時，第42條會重大地削弱假定批准保釋，變成除非滿足指定條件才可保釋，周同意。

律政司指與謀殺叛逆罪同級

高院在黎智英保釋案，沿用首名國安法被告唐英傑保釋案中對第42條解讀。律政司指第42條用詞有別於普通案件所用的《刑事訴訟程序條例》第9條的保釋條文，第42條批准門檻較高，但法官混為一談，錯指大多數情況下只是表面有別。

周舉例，第42條聚焦危害國安行為，除非有「充足理由」相信被告不會再犯，否則「不得批准保釋」；第9條則指如有「實質理由」相信被告會干犯騷擾證人、再犯罪、潛逃等行為，則「毋須批准保釋」。周續指，衡量第42條的充足理由時，不能考慮用保釋條件消減危害國安風險。法官李義問為何不可，周答要回到立法目的，國安法罪行性質嚴重，可判終身監禁，與謀殺和叛逆罪同級，正常不會批准保釋，國安法門檻更高，「一次也不能承受被告潛逃或重犯」。

此外，周指國安法考慮兩個法律系統差異，第42條沒明文列出可考慮保釋條件，代表不可考慮。律政司認為滿足第42條後，法庭才需按普通保釋條文，考慮包括保釋條件在內的所有因素。

律政司又稱本案有重大不公，若黎智英潛逃或再危害國安，損害一造成便無法補救，有違公眾利益和國家安全，法官李運騰沒正確衡量風險。記者翻查高院批准保釋判詞，據李官當日歸納，律政司認為黎的保釋條件不夠消減潛逃和再危害國安風險，未見其揚言第42條不能考慮保釋條件。

辯方資深大律師鄧樂勤昨回應指，不可考慮保釋條件的說法，是極度偏離傳統考慮方法的大膽主張。他指李運騰已詳盡分析第42條，有謹記國安法立法目的，無可爭辯。馬道立問，律政司指第42條用詞與正常保釋條文頗為不同，但李運騰卻指實際上無甚分別，辯方認為兩條門檻是否一樣，鄧樂勤表明不認同只有正常保釋條文才假定批准保釋。李義則問，李運騰認為第42條可轉換為「若有理由相信會再危害國安，就不可保釋」，看來改變了條件，原文有沒有較高門檻，鄧樂勤認為實質意思相同。

案件編號：FAMP1/20