【本報訊】國安法下有能力的港人紛紛離開家園。目前沒有正式數據反映港人移民具體數字，時事評論員David Webb（圖）則引用入境處數據，指出自去年7月1日以來，香港淨出境人數超過13萬，相當於全港人口的1.74%。

相當於全港1.74%人口

Webb在fb引用入境處數據，指自去年7月香港每57人就有一個離開。這數字未必全屬移民個案，移民人士絕大部份經機場出境。根據webb-site網站統計，如果用國安法實施作分水嶺，撇除去年農曆新年假期因素，去年7月前，即使港府已因應疫情大幅度封關，在大部份日子，機場入境的香港居民都比出境多。但自7月起，大部份日子，機場出境的香港居民人數都比入境多。

整體出入境而言，根據David Webb統計，自去年7月1日至今年1月8日，香港淨出境人數為130,723人，相當於1.74%全港人口。其中單是去年12月1日至今年1月8日，就有75,100人離開香港，相當於1%全港人口。

自去年3月底港府進一步封關起計，香港居民從機場出境的高峯期是去年7月至9月及去年12月，很多時候單日就有逾千人離境，而去年4月至6月，離境香港居民的單日人數一直是百位數。

台灣及英國是香港人移民首選，根據台灣陸委會數字，去年首十個月，獲批台灣居留許可的港人數目為7,474人，較2019年同期增長逾七成。英國政府則預算，未來三年會有60萬港人透過BNO資格移居。