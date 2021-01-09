【本報訊】本港爆發武漢肺炎至今，多條公共屋邨出現確診個案，甚至揭發喉管播毒。運房局局長陳帆稱，房委會正為餘下約300幢公屋大廈作初步檢查，料今年3月底前完成。他透露，何文田總部大樓及龍翔辦公大樓的三部升降機，正試行加裝非接觸式升降機按鈕，若效果良好，計劃於2021/22年度在房委會商場引進使用。

300幢公屋驗渠

陳帆昨日在其網誌透露，房委會正在何文田總部大樓及龍翔辦公大樓，為其中三部升降機試行加裝非接觸式升降機按鈕，使用者毋須直接按掣，只需用手隔空指向按鈕，已可輸入所到層數，減少因觸摸公共設施而交叉感染的風險。若效果良好，計劃於2021/22年度在房委會商場引進使用。

陳帆續稱，房委會透過不同計劃，包括「日常家居維修服務」和「全方位維修計劃」下設立特別渠務檢查計劃，檢查及維修轄下230個公共屋邨，包括租者置其屋計劃屋邨約1,200幢大廈，並為約10萬個公屋單位內的排水管進行詳細檢查，大部份單位渠管狀況良好，餘下的則按需要維修。房委會正為餘下約300幢仍未進行排水設施檢查的公屋大廈作初步檢查，預計今年3月底前完成相關工作。

房委會亦已展開「排水管檢查計劃」，為所有公共屋邨共約80萬個單位檢查排水管，將根據疫潮期間在其轄下出租公共屋邨進行初步檢查時所發現的渠管狀況、維修紀錄等因素訂定單位檢查次序，並優先檢查其中曾出現確診個案的屋邨排水管，料整個計劃在18個月內完成。