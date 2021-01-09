確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

武漢肺炎第四波仍未平伏之際又再現反彈，昨日（9日）再增59宗確診，連續4日反升。當中有53宗本地個案，20宗屬源頭不明。

繼將軍澳藍田隧道地盤兩度爆疫之後，又有政府公路地盤出現爆發。中九龍幹線隧道地盤出現首宗個案後，承建商安排其他員工進行檢測，發現再多6人初步確診，地盤被列入強制檢測。而將軍澳藍田隧道的第亞群組，昨日亦多1宗個案，累計32人受感染。

而昨日再多兩幢大廈列入強制檢測，分別為屯門山景邨景麗樓及元朗新元朗中心第3座，兩大廈各有2單位出現個案。

另外浸會大學編委會昨晚透露，浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲昨向學生發電郵指1名國際學院專修視覺藝術副學士學生確診武漢肺炎，並有6名學生被列為密切接觸者。浸大編委表示，校方指該學生最後於上周四（2020年12月31日）回校，期間有佩戴口罩，並未有感染病徵。浸大編委透露，校方指在周一得知學生的家人確診後，已要求6名緊密接觸者強制檢疫。浸大編委表示累計有2名國際學院學生確診。

醫管局公佈，至昨晨9時有65名確診病人出院，累計有8,374名確診及疑似病人出院。現時仍有592名病人於23間公立醫院及亞博館社區治療設施中留醫，當中39人情況危殆、43人情況嚴重，餘下509人情況穩定。醫管局負壓病床為1,253張，使用率56.3%；負壓病房為688間，使用率68%。

啟晴邨欣晴樓、美田社區會堂設流動採樣站

啟德啟晴邨欣晴樓及大圍美田邨美秀樓需要強制檢測，任何2020年12月26日至2021年1月8日期間曾逗留超過兩小時的人士，須於1月11日或之前接受檢測。

食衞局新增兩個流動採樣站分別位於啟晴邨欣晴樓旁羽毛球場及大圍美田社區會堂，開放日期由1月9日至11日，由上午10時至晚上8時，欣晴樓採樣站在9日的運作時間則由下午2時至晚上8時。政府早前亦已延長位於大埔鄉事會街、荃灣沙咀道、黃大仙廣場、東涌北公園及黃竹坑遊樂場的流動採樣站的服務日期至1月15日。

本港疫情

●確診（截至1月9日19:10）

9,211宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

158宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

65人出院（第5919、6258、6403、6468、6469、6475、6923、7190、7263、7367、7429、7557、7772、7882、7933、7948、7954、8008、8130、8136、8154、8273、8347、8354、8391、8439、8448、8524、8544、8560、8571、8581、8605、8606、8628、8640、8648、8671、8676、8687、8689、8697、8718、8724、8733、8739、8767、8777、8797、8805、8808、8827、8845、8849、8850、8856、8860、8862、8910、8943、8957、9057、9072、9116、9148號個案）；

共8,374人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

591名確診者仍留醫；

39人危殆（第1989、3496、5409、5735、5754、6125、6232、6255、6444、6547、6607、6754、6794、6913、6920、7021、7123、7259、7323、7424、7680、8018、8055、8078、8126、8195、8323、8384、8449、8452、8564、8636、8820、8900、8937、9049、9060、9062、9081號個案）；

43人嚴重（第5511、5739、5745、5990、6386、6543、6681、6850、6921、7076、7127、7208、7305、7468、7580、7632、7653、7824、7964、7980、7986、8187、8221、8235、8245、8371、8443、8446、8477、8558、8587、8603、8611、8738、8819、8832、8931、9015、9033、9040、9045、9124、9133號個案）；

509人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士TL6399、TJ7883、UX1397、EK8293／11月25日至12月2日／第6588號個案

●的士VF4177／11月26日至12月2日／第6671號個案

●的士VK7413／12月1日至3日／第6737號個案

●的士KK6656／12月4日／第6883號個案

●的士KD6733／12月10日／第7300號個案

●綠色專線小巴806A、806B／12月12日／第7680號個案

●的士SN1780／12月12日／第7799號個案

●的士NN6151／12月14日／第7699號個案

●綠色專線小巴81K／12月17日／第8248號個案

●城巴307A、5X／12月17至18日／第8214號個案

●的士DE7696（夜間）／12月18至20日／第8292號個案

●的士DE7696（日間）／12月19至20日／第8432號個案

●的士PK8728（夜間）／12月24至25日／第8669號個案

●的士LL4250／12月20至28日／第8770號個案

●的士TH8378／12月29日／第8854號個案

●的士RB9813（夜間）／11月29日至12月31日／第8900號個案

●九巴234A／1月1日／第9054號個案

●九巴32H／1月3日／第9054號個案

兩岸疫情 （截至1月10日08:00）

兩岸最新疫情：中國周日（10日）數字顯示，截至9日，新增確診69宗，包括48宗本土病例，46宗來自今波疫情重災區河北省，北京及遼寧各新增一宗；境外輸入病例佔21宗，散佈在福建（6宗）、天津及上海4宗、遼寧及浙江2宗，山西、廣東及陝西各1宗；無症狀感染者27宗，包括14宗本土及13宗境外輸入。中國累計確診病例87,433宗，死亡病例4,634宗。台灣累計確診828宗，死亡7宗。

外國疫情（截至1月10日08:10）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過8,939萬，全球死亡人數超過192萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破2,206萬宗，是首個確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超越37萬。印度確診人數超過1,043萬，死亡人數突破15萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過807萬，死亡人數突破20.2萬。俄羅斯確診超過334萬宗。英國確診周六亦突破300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有法國、土耳其、意大利、西班牙。德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等9國確診宗數均超越100萬大關。

●英國單日新增近6萬宗確診，令累計確診人數周六突破300萬宗。當地單日新增1,035宗死亡個案，連續四日死亡人數過千，累計死亡個案突破8萬宗，是歐洲國家中最多。

●84歲的教宗方濟各接受意大利第五頻道電視台（Canale 5 TV）時表示，下周會接種武肺疫苗，呼籲公眾接種，指反對接種疫苗是「自殺式拒絕」。

另一位「元首級」人物英女皇伊利沙伯二世，周六與皇夫菲臘親王接種了疫苗。

●約旦衞生部長周六表示，下周三開始為公眾接種疫苗。約旦周六批准緊急使用中國國藥集團研發的武肺疫苗，首批周六深夜運抵約旦。該國此前訂購了100萬劑輝瑞疫苗，日前並已批准使用，將於周一運到。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 22,060,588 (372,616)

印度 10,431,639 (150,798)

巴⻄ 8,075,998 (202,657)

俄羅斯 3,344,175 (60,523)

英國 3,026,313 (81,000)

法國 2,824,920 (67,734)

⼟⽿其 2,317,118 (22,631)

意⼤利 2,257,866 (78,394)

⻄班牙 2,050,360 (51,874)

德國 1,914,328 (40,221)

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