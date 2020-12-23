【本報訊】根據醫學期刊最新發表研究結果，港府已訂購的德國BioNtech疫苗，對於在英國及南非出現的變種武肺病毒，都能產生同樣的抗體，即有效對抗變種病毒。政府專家顧問許樹昌（圖）表示，德國BioNtech是首種證明能對抗變種病毒的疫苗，接種者可放心接種，相信其他疫苗如科興或阿斯利康也會進行同樣研究。

研究推算武漢16.8萬人染疫

於英國及南非出現的變種病毒，主要病毒中出現N501Y刺蛋白突變，增加入侵人體細胞能力。德國BioNTech的合作夥伴美國輝瑞，與美國德州大學最新研究，採集20名已接種該疫苗人士的血液樣本做研究，結果顯示對變種病毒仍能產生同樣抗體，即能抵擋病毒。

另一項由內地專家於醫學期刊發表的研究則顯示，武漢人血液內抗體陽性比率偏高，推算當地受感染人數遠多於官方公佈數字。內地專家去年3月至5月進行研究，蒐集約6.3萬名來自湖北武漢及其他省市的健康居民的血液樣本研究。結果發現，武漢的抗體陽性比率為1.68%，湖北省除武漢外其他城市的抗體陽性比率為0.59%，湖北省以外其他省市的陽性比率為0.38%。

研究指出，直至去年5月19日，內地官方公佈武漢只有約五萬宗個案，湖北省除武漢外其他城市有約1.7萬宗個案。但以今次研究的陽性比率推算，武漢應有16.8萬人受感染，較官方公佈多逾兩倍。