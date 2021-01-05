民間、媽媽群組、傳播媒體都有很多不同育兒方法，供父母參考，可惜A、B、C育兒方法都好像很有道理，但又不可以同時執行。

這方面的疑惑，在看病後會順便討論。我不是育兒專家或KOL，未能教人育兒方法，身為正常道德水平的人，也不可隨口亂說，誤人子弟。從健康方面入手討論，未必能選出最好育兒方法，但可排除令身體變差的育兒方法。

跟小朋友同床

一對在職父母來診，開藥後，母親興奮表示希望跟兩歲小孩同床睡。我微笑問：你覺得你會有機會瞓得好？

母親：但可以令親子關係更好，同埋……（不好意思，無法記得）

幻想總是美好，但現實世界多數事情都很多伏位。

即使父母不擔心壓傷小朋友，正常小朋友睡覺通常轉來轉去，受他的一腳，很平常。

父母精力無限，身體健壯，跟小朋友同床很夢幻很好，但若身體欠佳，休息不足，幸福還是很伏，就未必可以用「觀點角度」來說服自己。

Baby-Led Weaning（簡稱BLW）

我建議普通家長用普通逐步加固方法來餵小孩，其他餵養方法當然也可以，但要先考慮自己的EQ、勇氣、體能或有無工人。若同時具備這些條件，很多餵養方法也應該很成功。

假若本來休息不足、易煩躁，又不是有一兩個工人跟着，絕對是百上加斤，而另一半「出聲又唔係，出手又唔係，點做都係衰。太太試了兩周的BLW，就頭痕足兩周，更可怕是歷史是不斷重演。

人奶量力而為

人奶好，但香港在職人士未必方便，盡了力，不論是幾周、幾個月還是更長，都是好母親。很多病人把目標定做兩年，一歲多夜晚仍起來一次埋身，母愛偉大，醫師當然盡力開藥配合「吊住條命」。若然因太累，提早完成目標，瞓得好一點，日間可以更用心照顧孩子，也是很好。

撰文：註冊中醫師陳俊傑

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