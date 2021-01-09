【本報訊】粉嶺和合石一間承造墓碑的石廠，去年尾四名黑衣刀手以牛肉刀斬死石廠東主。事發逾半個月，警方前日終在新界及九龍多處拘捕13人，其中在牛頭角一個單位，撿獲五把行兇用牛肉刀及毒品等。13人分別涉謀殺及販毒等罪，被通宵扣查。當中包括三名學生涉謀殺，其中一人17歲，另兩人年僅15歲。

被捕人士包括12男1女，報稱商人、司機、清潔工人、廚師、學生及無業，部份人有三合會背景，當中10人涉謀殺（21至61歲），三人是學生，其中兩人15歲，一人17歲，同涉謀殺、販毒及藏有攻擊性武器被捕。他們在案中角色包括刀手、司機、安排武器及運輸車輛，警方不排除有更多人被捕。

警方偵查兇徒犯案路線及搜集情報，鎖定兇徒身份，前日拘捕涉案男女，在牛頭角一個用作毒品儲存及分銷中心的單位，撿獲86克霹靂可卡因、包裝工具、與謀殺案有關的五把牛肉刀，以及兇徒犯案時所穿衣物，不排除有疑兇曾在該單位逗留。

涉土地糾紛

警方指，部份被捕人士與死者認識，初步相信兇徒犯案動機，與死者生前所涉土地糾紛有關，但被捕人士中沒有與死者同村的村民，有被捕學生「直接涉案其中」。

根據法例，10歲以上便需承擔刑事責任；未成年人謀殺罪成，亦會被判終身監禁。大律師陸偉雄指，16歲以下被告亦可在被判終身監禁後，服刑一段時間後申請減刑，由法官審視其獄中表現及有否悔意，再決定是否減刑。

去年12月22日近中午，四名黑衣刀手闖入石廠辦公室，以牛肉刀斬向57歲石廠東主彭毓宏，令他頭部、腰部及大腿近大動脈多處中刀，短時間內大量失血，送院搶救後不治。刀手逞兇後，即登上接應的黑色七人車逃去。