【本報訊】警方國安處上周以涉違港版國安法下顛覆罪，拘捕逾50名組織或參加民主派初選的人士，路透社引述北京消息人士指，拘捕行動是由北京介入下進行，屬壓制反對派連串行動之一。特首林鄭月娥昨被問到大搜捕時，堅稱「法律面前，人人平等」，否認因政治立場作拘捕。有因參加初選被捕民主派指林鄭說法「令人作嘔」，強調初選屬《基本法》框架容許下進行，「睇唔到點樣會危害國家安全」。

路透社昨日引述北京消息人士指，港府拘捕逾50名組織或參加民主派初選人士，背後有北京介入下進行，目的是為了令社運人士沉默，壓制反對派聲音的連串行動之一，慎防2019年的亂局重演。

圖令社運人士沉默

林鄭月娥昨出席行會前記者，被問到初選大搜捕時，拒評警方做法是否合理，堅稱「法律面前，人人平等，冇人係會喺法律之外」，指國安法屬香港法律，要有法必依，否則就形同虛設，又聲稱警方是依法辦事，「法律上冇話因為政治嘅觀點、政治嘅立場，甚至你是否支持某一種睇法嘅立場，嚟到去做出拘捕行動」。警務處長鄧炳強則表示，拘捕行動是基於證據，相信日後如提出檢控，會有更多細節曝光。

民主黨副主席林卓廷接受查詢時批評，參加初選是希望讓選民選出民主陣營中最有認受性人出選，立會若被民主派佔據多數議席，亦屬《基本法》框架下所容許，「睇唔到點樣會危害國家安全」，批評林鄭說法「完全講唔通」，而林鄭說出「法庭面前，人人平等」八字「令人作嘔」，批評政府過去一直未有拘捕在元朗7.21事件中與白衣人勾結的警察，林鄭早前更公然違反特首選舉承諾，拒絕將特首納入防賄條例規管範圍，「佢仲好意思講平等？」