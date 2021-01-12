【本報訊】警方過去為求破解被捕者的手機，早已無所不用其極，包括利用申請搜令漏洞，向法庭以申請搜查灣仔警察總部為名，從而「合法」存取黃之鋒及周庭等人扣押在警總的電話並取得訊息。

鍾翰林稱遭警按面

有熟悉本地執法部門科技鑑證消息人士指，內地對破解iPhone仍是無能為力，而且無港警部份常用技術工具，但內地人員敢以非常手段「爆機」，「佢哋會亂嚟，香港執法部門唔係咁夠膽」。有IT界人士指，不少針對蘋果iOS裝置的「越獄」（Jailbreak）的工具由大陸開發，不排除內地有方法把iPhone解鎖。

手機送中除因技術問題，以往警方要搜查被捕人士手機受法律規管，包括須向法庭申請搜查令，過去警方試過鑽法律漏洞，透過向法庭申請針對警總網絡安全及科技罪案調查科樓層的搜查令，藉此「合法」存取放於該處的電子器材，包括被捕者手機資料，黃之鋒及周庭等人曾入禀申請司法覆核惟最終失敗，他們被取得的手機資料便成為圍警總案中的罪證。

警方亦有更直接做法，就是在拘捕與調查過程中，無視被捕人意願，迫令其將手機解鎖。被控違反國安法的學生動源前成員鍾翰林，去年8月被捕獲釋後，曾提及被人按着面部圖將他的電話解鎖。

《華郵》指香港當局採取「電子清掃」手段，是國安法下的新權力。港版國安法第16條賦權警務處維護國家安全部門，可從香港以外「聘請合格的專門人員和技術人員，協助執行維護國家安全相關任務」，故被指控違反國安法的被捕人士的手機即使被送中亦隨時可被視為「合法」。