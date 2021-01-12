【本報訊】北京無所不用其極封殺香港民主派。路透社昨引述北京消息人士稱，北京為防民主派取得立法會議席過半，正考慮進一步閹割立法會及特首選舉制度，包括研究改動特首選委產生方式，形容有關改動是「動搖整個政治根基」的「改革」；押後至今年9月的選舉亦可能不會如期舉行，務求一勞永逸地解決民主派。有政治學者痛斥，政權一步步侵蝕港人自由、破壞民主體制，做法有如「走向獨裁」，反諷與其花公帑「假選舉」，不如直接委任「自己人」。

路透社在報道中，引述兩名「在香港事務上具豐富高層經驗、代表北京利益」的不具名官員消息人士，當中有人提及原訂押後至今年9月舉行的立法會選舉，因香港反對派仍獲公眾支持，令北京憂慮反對派仍可取得逾半席位，故此正討論改變香港選舉制度，以解決香港政治制度「缺陷（deficiencies）」，但目前未有最終定案，惟選舉有可能再次押後。消息人士又透露，未來至少一年內，北京會推出更多強硬措施，冀一勞永逸地解決民主派。

或「動搖整個政治根基」

民主派在區選大勝，特首選委中議席大增117席，另一消息人士確認，北京亦正思考如何削弱民主派在選委會中的影響力，消息更形容，有關「改革」可能「動搖整個政治根基（shake up the whole political base）」，惟目前未有具體方案披露。

內地官媒《人民日報》昨就發表題為《香港選舉絕不能成為反中亂港勢力的「工具」》的評論文章，強調「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」是「香港選舉必須遵循的原則和底綫」，強調「要在制度上全面築牢屏障，不給反中亂港者竊取特別行政區管治權以可趁之機。」

劉銳紹︰擘面擘到盡

浸大政治國際關係學系副教授陳家洛認為，北京對操控選舉的「安全系數提升至200」，做法有如「走向獨裁」，痛斥政權一步步侵蝕港人自由、破壞民主體制，指「一國兩制」衰敗的畫面，細緻鋪排程度簡直「變態」，斥北京與其花市民公帑製造「假選舉」，倒不如直接委任「自己人」管治。

熟悉國情的時事評論員劉銳紹指，早在北京DQ四名泛民議員時，已預視下一步向政制開刀，「唔係反對派拎到幾多席，係北京驚你拎到，就算得萬分一機會都唔得，既然家陣擘面擘到盡，佢會覺得你鬧佢60分同90分都冇分別。」不諱言北京要求絕對控制，將犧牲香港民主發展進程，雖然隨時令民間更為不滿，「你咪嘈但都只係得把聲」，又斷言北京會利用現時「臨時立法會」走程序，作為「依法治國」包裝處理政改問題。

特首辦回應路透社時未有正面回應，只稱國安法令香港回復穩定，減少街頭暴力，港人的權利和自由亦獲得保障，會確保立法會選舉開放、公平和誠實進行。