【本報訊】北京無所不用其極封殺香港民主派。路透社昨引述北京消息人士稱,北京為防民主派取得立法會議席過半,正考慮進一步閹割立法會及特首選舉制度,包括研究改動特首選委產生方式,形容有關改動是「動搖整個政治根基」的「改革」;押後至今年9月的選舉亦可能不會如期舉行,務求一勞永逸地解決民主派。有政治學者痛斥,政權一步步侵蝕港人自由、破壞民主體制,做法有如「走向獨裁」,反諷與其花公帑「假選舉」,不如直接委任「自己人」。

路透社在報道中,引述兩名「在香港事務上具豐富高層經驗、代表北京利益」的不具名官員消息人士,當中有人提及原訂押後至今年9月舉行的立法會選舉,因香港反對派仍獲公眾支持,令北京憂慮反對派仍可取得逾半席位,故此正討論改變香港選舉制度,以解決香港政治制度「缺陷(deficiencies)」,但目前未有最終定案,惟選舉有可能再次押後。消息人士又透露,未來至少一年內,北京會推出更多強硬措施,冀一勞永逸地解決民主派。

或「動搖整個政治根基」

民主派在區選大勝,特首選委中議席大增117席,另一消息人士確認,北京亦正思考如何削弱民主派在選委會中的影響力,消息更形容,有關「改革」可能「動搖整個政治根基(shake up the whole political base)」,惟目前未有具體方案披露。

內地官媒《人民日報》昨就發表題為《香港選舉絕不能成為反中亂港勢力的「工具」》的評論文章,強調「愛國愛港者治港,反中亂港者出局」是「香港選舉必須遵循的原則和底綫」,強調「要在制度上全面築牢屏障,不給反中亂港者竊取特別行政區管治權以可趁之機。」

劉銳紹︰擘面擘到盡

浸大政治國際關係學系副教授陳家洛認為,北京對操控選舉的「安全系數提升至200」,做法有如「走向獨裁」,痛斥政權一步步侵蝕港人自由、破壞民主體制,指「一國兩制」衰敗的畫面,細緻鋪排程度簡直「變態」,斥北京與其花市民公帑製造「假選舉」,倒不如直接委任「自己人」管治。

熟悉國情的時事評論員劉銳紹指,早在北京DQ四名泛民議員時,已預視下一步向政制開刀,「唔係反對派拎到幾多席,係北京驚你拎到,就算得萬分一機會都唔得,既然家陣擘面擘到盡,佢會覺得你鬧佢60分同90分都冇分別。」不諱言北京要求絕對控制,將犧牲香港民主發展進程,雖然隨時令民間更為不滿,「你咪嘈但都只係得把聲」,又斷言北京會利用現時「臨時立法會」走程序,作為「依法治國」包裝處理政改問題。

特首辦回應路透社時未有正面回應,只稱國安法令香港回復穩定,減少街頭暴力,港人的權利和自由亦獲得保障,會確保立法會選舉開放、公平和誠實進行。