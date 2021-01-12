為了替大選翻案，特朗普的支持者在1月6日衝上國會山莊觸發導致五人喪命的暴亂，陷他於眾叛親離、四面楚歌的窘境。在白宮，主催強硬對華政策的旗手博明率先劈炮；在內閣，繼運輸部長趙小蘭請辭，署理國土安全部長又下堂求去；從面書、推特到哥爾夫球會紛紛制裁他；甚至足球教練亦拒絕接受最高榮譽級別的總統自由勳章以示抗議。那邊廂，即使其任期已踏入最後的倒數階段，民主黨猶要求副總統彭斯引用憲法逼宮；使強不遂，又作態要對他第二度彈劾。面對此史無前例的鋪天蓋地圍剿，特朗普氣定神閒，到德克薩斯州邊界巡視他承諾為了阻截非法入境者而建造的圍牆去也。

特朗普按理已應承和平交出政權，彈指之間將遷出白宮，民主黨何故還是咬實唔放，非要彈劾他不好？無他，就是要像用十字架釘死德古拉伯爵那樣，讓特朗普永世不得超生：一旦彈劾罪成將褫奪他四年後東山再起角逐總統的參選權。然而為了避免耽誤確認新內閣要員的進程，參議院不難要等到特朗普離職三、四個月後方能就彈劾作出審訊。放此是的而且確的馬後炮，反映民主黨對特朗普如何恨之入骨。

任人重政治正確 欠商界專才

唯其如此，打從五年前特朗普宣佈參選那一刻起，美國東西兩岸的精英智庫傳媒KOL便從來沒有放過他。及至他出乎意外地擊敗民主黨貴族、女權精英的代表希拉莉，其罪孽則更加深重。入主白宮後，對他的攻訐非但沒有放鬆反而內外夾擊升級，甚至FBI亦砌詞構陷，製造通俄門般事端，授民主黨以彈劾之機，以圖藉此癱瘓其施政。

這一切可無礙特朗普透過大幅減稅、放寬官僚監管振興經濟；擴充軍備、重返亞太對華強硬以穩固太平洋陣營；跟沙地阿拉伯聯手協助以色列跟阿拉伯國家建交，打開中東和平局面以制衡伊朗；任命大批認同傳統價值觀的法官，甚至在最高法院取得6比3的壓倒性優勢，哪怕民主黨掌權亦難以在未來二、三十年讓法庭成為干政的工具。直至武漢病毒來襲，這一連串建樹贏得民意支持，尤其是受惠經濟興旺的少數族裔低下階層，讓特朗普坐定粒六有望連任四年。

即使揮之不去的疫情拖垮了經濟，導致失業率大幅攀升、財政出現空前赤字，在在打擊其選情，特朗普在大選中猶贏得7,400萬票，是史上得票第二多的總統候選人，只較拜登少600萬票而已。在均衡地方勢力的選舉人制度下，只消在阿里桑那、威斯康辛等關鍵州分多拿蚊鬚之微的2.15萬張選票，即能扭轉乾坤。那又怎能怪特朗普及其支持者不服氣，非要窮一切辦法翻盤不可？

蓬佩奧埋地雷 拆彈頗費躊躇

擺在拜登面前的事實是，殺上國會山莊的無疑只是一小撮狂熱分子，然而他們來自五湖四海，反映特朗普的擁躉並不局限於個別地域。投票結果更顯示，哪怕對其人的德性行藏絕不恭維而又為疫情逼迫，一半美國人依然贊同特朗普振興經濟、充實國力、重建傳統社會價值的施政取向。拜登施政若然只顧一味向左派靠攏，加稅之餘重施官僚箝制故伎，將必然拖慢疫後重建經濟的步伐，無助撫平當下的撕裂局面。

觀乎拜登任命的要員名單，除了候命國務卿布林肯般克林頓、奧巴馬政府的技術官僚舊電池，任人顯然唯政治正確是視，側重黑人、拉丁、女性等所謂少數族裔。美其名為促進種族共融，實為變相歧視，無助社會和諧。尤其叫人擔心的是名單獨欠識做生意的商界專才，其財金政策會否有利經濟重建，令人存疑。

卸任前夕，蓬佩奧接連埋下地雷，既解除美台官員的自設限制、變相將雙方關係升格，又重新把古巴列入恐怖主義國家名單，加強制裁。不管是有心或無意，新政府要掃雷拆彈將頗費躊躇。加上對特朗普政策的堅實民情支持，拜登恐怕將無蜜月期。

古立

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