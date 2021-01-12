【本報訊】香港人權問題持續成為國際焦點，一名在丹麥哥本哈根工作的港人去年10月去信丹麥外相科福德（Jeppe Kofod），要求當地政府關注12港人在內地被拘留及就事件表態，日前獲得回信。丹麥外相重申一直關注12港人事件，反對港府日前對泛民人士作出大搜捕行為，認為會進一步破壞香港民主制度及港人基本權利。

早前公開批評內地裁決

港人Andrew曾在哥本哈根舉辦聲援香港反修例運動的遊行，去年10月他因應12港人在內地被囚事件，聯同約20名當地港人聯署，去信丹麥外相科福德要求丹麥政府就事件表態及傳召中國駐丹麥領事了解。

覆信由丹麥外交部轄下負責亞洲及拉丁美洲等事務的部門寄出，表示丹麥外交部一直有關注12港人情況，早前丹麥外交官連同其他歐盟國家的外交人員均曾試圖進入深圳法庭以聽取內地就港人的受審情況。外相科福德亦曾公開批評有關裁決，呼籲中國政府將有關港人釋放及送回港。

丹麥當局亦一直關注香港情況，認為過去一年多的變化令人擔憂，丹麥外相科福德曾多次就香港情況公開表達深切關注，最近亦有就初選大搜捕一事發聲，強調外相一直持明確立場反對這類行為，認為會進一步破壞香港民主制度及港人基本權利。Andrew稱去年發信時，沒想過丹麥外交部會回覆，估計因丹麥傳媒日前報道指港府正考慮引渡兩名涉協助許智峯流亡的丹麥議員所致，他期望有更多歐盟政府可就事件表態。